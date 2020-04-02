Лолита стала жертвой сексуального домогательства в 6 лет

56-летняя певица впервые рассказала шокирующую историю из своего детства. 

Лолита стала первой женщиной в гостях шоу «Что было дальше?». Публика и комики бурно встретили скандальную певицу. Лолиту давно приглашали поучаствовать в программе. Знаменитость отказывалась, но в этот раз согласилась.

Звезда рассказала о неприятном инциденте из детства. 50 лет тому назад Лолита отправилась с друзьями в магазин, чтобы... что-нибудь украсть.

«Это было одно из развлечений. Мы распределили, кто что возьмет, я решила взять резинку. Сначала взяла, потом положила обратно, думала, стоит ли. Я так долго думала, что все мои уже все взяли и ушли. Я решила еще раз подумать, облокотилась и положила ладонь под прилавок, почему-то тыльной стороной», — рассказала знаменитость.

...
Милявская поведала неприятную историю из детства
1 из 10

Лолита вспоминает, что почувствовала в руке что-то теплое и мягкое, напоминающее пластилин. «Пластилином» оказался мужской половой орган: «Я не понимала, что это, начала ощупывать. Поворачиваюсь, там стоит дядька. Я была в первом классе! Скажу вам честно, что после этого я попробовала его только через 12 лет».

2 апреля 2020 · Текст: · Фото:

Теги

Комментарии

7
под именем
  • Топ
  • Все комментарии
Показать сначала
  • Новые
  • Старые
  • Этой сумашедшей сексуально озабоченой корове давно место в психушке. Пусть оотуда свои мемуары пишет.
  • И это в разделе "горячие новости". А вот из раздела "прочее" - Президент России Владимир Путин в четверг после 16:00 выступит с новым обращением к нации.
  • Самоизоляция действует саморазрушающе.
  • Итак она была, одной из российских певиц, со странностями, но после развода у нее совсем крышу снесло.
  • Шалом, Лола. Точнее тому, что от тебя осталось.
  • Ё маё, ну зачем я это прочитала...
  • Лолита Марковна окончательно и бесповоротно сошла с ума.

Любое воспроизведение материалов сайта без разрешения редакции воспрещается.

Copyright (с) 2016-2020 ООО «Хёрст Шкулёв Паблишинг»

Сетевое издание «WOMAN.RU» (Женщина.РУ)

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ №ФС77-65950, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10 июня 2016 года. 16+

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Хёрст Шкулёв Паблишинг»

Главный редактор: Воронова Ю. В.

Контактные данные редакции для государственных органов (в том числе, для Роскомнадзора):

Эл. почта: woman@woman.ru

телефон: +7(495) 633-5-633