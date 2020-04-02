Лолита стала жертвой сексуального домогательства в 6 лет

Лолита стала первой женщиной в гостях шоу «Что было дальше?». Публика и комики бурно встретили скандальную певицу. Лолиту давно приглашали поучаствовать в программе. Знаменитость отказывалась, но в этот раз согласилась.
Звезда рассказала о неприятном инциденте из детства. 50 лет тому назад Лолита отправилась с друзьями в магазин, чтобы... что-нибудь украсть.
«Это было одно из развлечений. Мы распределили, кто что возьмет, я решила взять резинку. Сначала взяла, потом положила обратно, думала, стоит ли. Я так долго думала, что все мои уже все взяли и ушли. Я решила еще раз подумать, облокотилась и положила ладонь под прилавок, почему-то тыльной стороной», — рассказала знаменитость.
Лолита вспоминает, что почувствовала в руке что-то теплое и мягкое, напоминающее пластилин. «Пластилином» оказался мужской половой орган: «Я не понимала, что это, начала ощупывать. Поворачиваюсь, там стоит дядька. Я была в первом классе! Скажу вам честно, что после этого я попробовала его только через 12 лет».
2 апреля 2020 · ·
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