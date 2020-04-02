Лолита стала жертвой сексуального домогательства в 6 лет

Лолита стала первой женщиной в гостях шоу «Что было дальше?». Публика и комики бурно встретили скандальную певицу. Лолиту давно приглашали поучаствовать в программе. Знаменитость отказывалась, но в этот раз согласилась.

Звезда рассказала о неприятном инциденте из детства. 50 лет тому назад Лолита отправилась с друзьями в магазин, чтобы... что-нибудь украсть.