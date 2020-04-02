На днях принц Гарри и Меган Маркл окончательно сложили с себя королевские полномочия. Еще до закрытия границ они перебрались из Канады в Америку и начали ту самую независимую жизнь, о которой долго мечтали.

В связи с этим паре поступает множество деловых предложений. Возможно, из-за этого на днях появились сведения, что принц Гарри подобной деятельности не одобряет.