Гарри запретил Меган раскрывать подробности отношений с королевской семьей даже за большие деньги

Несмотря на ухудшившиеся отношения с принцем Уильямом и Елизаветой II, принц Гарри никому не позволяет делиться семейными секретами. Даже жене.

Меган Маркл, принц Гарри

На днях принц Гарри и Меган Маркл окончательно сложили с себя королевские полномочия. Еще до закрытия границ они перебрались из Канады в Америку и начали ту самую независимую жизнь, о которой долго мечтали. 

В связи с этим паре поступает множество деловых предложений. Возможно, из-за этого на днях появились сведения, что принц Гарри подобной деятельности не одобряет. 

Меган Маркл, принц Гарри, Елизавета II

Инсайдер сообщил изданию Daily Mail: «Гарри велел их с Меган команде отвергать все предложения, которые могли бы как-то навредить королевским особам. Особенно все то, что касается Елизаветы II, принца Чарльза или принца Уильяма. Это показывает, что, несмотря на то, что он оставил королевскую жизнь, он не хочет расстраивать свою бабушку или отца».

Интересы Гарри и его супруги представляет агент Ник Коллинз. Кстати, в прошлом он работал с Меган, когда та играла в «Форс-мажорах». Герцог Сассекский уверенно заявил Коллинзу, что они с женой не примут участие в проекте, если он каким-то образом «негативно повлияет» на королеву. 

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В конце марта принц Гарри и Меган Маркл официально сложили с себя королевские обязанности
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Так что откровенных интервью от Сассексов с рассказами о жизни в королевской семье нам в ближайшее время ждать не стоит.

2 апреля 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

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  • Видимо, осознаёт, что рано сжигать мосты и, возможно, ещё предстоит снова сделать разворот на 180 градусов.
  • Да ладно? Начал подключать мозги, а не только чувства.

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