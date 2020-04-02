На днях принц Гарри и Меган Маркл окончательно сложили с себя королевские полномочия. Еще до закрытия границ они перебрались из Канады в Америку и начали ту самую независимую жизнь, о которой долго мечтали.
В связи с этим паре поступает множество деловых предложений. Возможно, из-за этого на днях появились сведения, что принц Гарри подобной деятельности не одобряет.
Инсайдер сообщил изданию Daily Mail: «Гарри велел их с Меган команде отвергать все предложения, которые могли бы как-то навредить королевским особам. Особенно все то, что касается Елизаветы II, принца Чарльза или принца Уильяма. Это показывает, что, несмотря на то, что он оставил королевскую жизнь, он не хочет расстраивать свою бабушку или отца».
Интересы Гарри и его супруги представляет агент Ник Коллинз. Кстати, в прошлом он работал с Меган, когда та играла в «Форс-мажорах». Герцог Сассекский уверенно заявил Коллинзу, что они с женой не примут участие в проекте, если он каким-то образом «негативно повлияет» на королеву.
Так что откровенных интервью от Сассексов с рассказами о жизни в королевской семье нам в ближайшее время ждать не стоит.
2 апреля 2020 · ·
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