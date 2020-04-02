Тесс Холлидей заявила, что ее ляжкам не нужна социальная дистанция

Плюс-сайз-дива Тесс относится к жизни с позитивом даже в непростое время. Она шутит и демонстрирует свои выдающиеся достоинства.

Тесс Холлидей

155-килограммовая Тесс Холлидей активно ведет соцсети. Жизнерадостная рыжеволосая плюс-сайз-модель даже на карантине делает себе укладку и макияж и советует всем девушкам так поступать. Тесс не теряет своего фирменного чувства юмора и публикует фотографии с забавными подписями.

Тесс Холлидей

На днях Холлидей показала снимок, на котором она запечатлена в облегающем мини-платье с леопардовым принтом. Городская хищница позирует босиком, а ее лицо сохраняет спокойное и слегка надменное выражение.

«Знаешь, кому точно не нужна социальная дистанция? Этим штучкам, дорогуша!» — сообщила Тесс, имея в виду свои внушительные ляжки.

«Наша тигрица», «Королева», «Потрясающе выглядишь», — писали ей восхищенные фолловеры. Один из подписчиков поинтересовался, не ищет ли Тесс своего короля джунглей? На это модель загадочно ответила, мол, возможно. 

...
Знойная Тесс Холлидей часто фотографируется в облегающих нарядах
1 из 10

Возможно, Холлидей вышла на охоту в связи с недавними слухами о том, что она рассталась со своим супругом Ником.

2 апреля 2020 · Текст: · Фото:

Теги

Комментарии

1
под именем
  • Все комментарии
  • Она в обуви прозрачной

Любое воспроизведение материалов сайта без разрешения редакции воспрещается.

Copyright (с) 2016-2020 ООО «Хёрст Шкулёв Паблишинг»

Сетевое издание «WOMAN.RU» (Женщина.РУ)

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ №ФС77-65950, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10 июня 2016 года. 16+

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Хёрст Шкулёв Паблишинг»

Главный редактор: Воронова Ю. В.

Контактные данные редакции для государственных органов (в том числе, для Роскомнадзора):

Эл. почта: woman@woman.ru

телефон: +7(495) 633-5-633