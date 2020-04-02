Тесс Холлидей заявила, что ее ляжкам не нужна социальная дистанция

155-килограммовая Тесс Холлидей активно ведет соцсети. Жизнерадостная рыжеволосая плюс-сайз-модель даже на карантине делает себе укладку и макияж и советует всем девушкам так поступать. Тесс не теряет своего фирменного чувства юмора и публикует фотографии с забавными подписями.
На днях Холлидей показала снимок, на котором она запечатлена в облегающем мини-платье с леопардовым принтом. Городская хищница позирует босиком, а ее лицо сохраняет спокойное и слегка надменное выражение.
«Знаешь, кому точно не нужна социальная дистанция? Этим штучкам, дорогуша!» — сообщила Тесс, имея в виду свои внушительные ляжки.
«Наша тигрица», «Королева», «Потрясающе выглядишь», — писали ей восхищенные фолловеры. Один из подписчиков поинтересовался, не ищет ли Тесс своего короля джунглей? На это модель загадочно ответила, мол, возможно.
Возможно, Холлидей вышла на охоту в связи с недавними слухами о том, что она рассталась со своим супругом Ником.
2 апреля 2020 · ·
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