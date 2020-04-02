Тесс Холлидей заявила, что ее ляжкам не нужна социальная дистанция

На днях Холлидей показала снимок, на котором она запечатлена в облегающем мини-платье с леопардовым принтом. Городская хищница позирует босиком, а ее лицо сохраняет спокойное и слегка надменное выражение.

«Знаешь, кому точно не нужна социальная дистанция? Этим штучкам, дорогуша!» — сообщила Тесс, имея в виду свои внушительные ляжки.

«Наша тигрица», «Королева», «Потрясающе выглядишь», — писали ей восхищенные фолловеры. Один из подписчиков поинтересовался, не ищет ли Тесс своего короля джунглей? На это модель загадочно ответила, мол, возможно.