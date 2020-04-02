Дарья Мельникова впервые показала лицо 4-летнего сына от Артура Смольянинова

Дарья Мельникова и Артур Смольянинов — довольно скрытные знаменитости. Лишь недавно актриса показала лицо своего первенца.

Дарья Мельникова, Артур Смольянинов

На днях Дарья Мельникова поучаствовала в акции, которую устроили известные актеры театра и кино. Речь об онлайн-марафоне «Сказки на дому», где звезды читают вслух детские произведения в прямом эфире в Инстаграме.

Дарья Мельникова

Примечательно, что Дарья появилась в кадре не одна, а в компании 4-летнего сына Артура. Малыш сидел на коленях у мамы и веселился вовсю, пока Мельникова читала стихи Веры Полозковой. Стоит отметить, что это первое появление мальчика «в свете».

Ведь раньше ни Дарья, ни ее супруг Артур Смольянинов не показывали лиц своих детей. Однако на этот раз актриса решила сделать исключение.

Напомним, звезда «Папиных дочек» тайно вышла замуж в августе 2013-го. Двумя годами позже родился мальчик, которого назвали Артуром. А в 2018-м Дарья во второй раз стала мамой. На свет снова появился сын, которому звездные родители дали имя Марк. 

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Дарья Мельникова и Артур Смольянинов не любят говорить публично о своей личной жизни
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Кстати, обоих сыновей Мельникова рожала дома, так как боится больниц в принципе. По ее ощущениям, было «больно, но выносимо».

2 апреля 2020 · Текст: · Фото:

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