Примечательно, что Дарья появилась в кадре не одна, а в компании 4-летнего сына Артура. Малыш сидел на коленях у мамы и веселился вовсю, пока Мельникова читала стихи Веры Полозковой. Стоит отметить, что это первое появление мальчика «в свете».

Ведь раньше ни Дарья, ни ее супруг Артур Смольянинов не показывали лиц своих детей. Однако на этот раз актриса решила сделать исключение.

Напомним, звезда «Папиных дочек» тайно вышла замуж в августе 2013-го. Двумя годами позже родился мальчик, которого назвали Артуром. А в 2018-м Дарья во второй раз стала мамой. На свет снова появился сын, которому звездные родители дали имя Марк.