Благодаря какому простейшему методу Максим Фадеев сбросил 80 кг лишнего веса

51-летний продюсер рассказал, как скинул целых 82 килограмма. Спойлер: никаких тренировок или диет, все намного проще.

Максим Фадеев поделился лайфхаком, с помощью которого похудел на 82 килограмма. 51-летний продюсер не занимался спортом и не истязал себя диетами — он просто пил воду.

«Я весил 198 кг 700 гр, сейчас вешу 116. Кто-то, когда нервничает, не ест, а я, наоборот, заедал стресс», — рассказал Фадеев. Затем Максим перешел к подробному описания своего чудо-способа.

«Утром нужно выпивать 600 мл горячей воды, приятно обжигающей горло, только не кипяток. Утром, днем и вечером. Вы даже не представляете, как вес будет уходить. Можете есть так же, как и всегда, но сначала выпивайте, а потом ешьте. Вы удивитесь, но после этого вы и больше трех ложек не съедите», — заявил продюсер изданию Super.

Впрочем, диетолог Маргарита Королева раскритиковала этот метод. По ее мнению, это не только бесполезно, но и опасно. «Есть и пить горячее — не очень правильно. Даже ВОЗ в перечень продуктов и способов их приготовления относительно онкологических заболеваний на одно из первых мест ставят именно горячую еду, которая обжигает полость рта и тем самым провоцирует совершенно ненужные процессы в организме», — объяснила она изданию Life.

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Максим Фадеев весил 198 кг
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Справедливости ради Королева заметила, что пить горячую воду можно для уничтожения инфекции после контакта с заболевшим или при страхе заразиться коронавирусом.

2 апреля 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

5
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  • За один присест 600?? Это же три чашки. А потом в обед и ужин по сколько пить? Или всего в день 600. Эх, не раскрыли тему. А чем Горячая вода от горячего чая отличается. Чаем нельзя короновирус лечить? В Азии может горячим чай не пьют..
  • karabas -karabas.
  • Когда давал последнее интервью на счёт Закировой и роспуска своей компании худеньким особо не выглядел ! Очень талантливый , но очень злобный и жесткий человек на мой взгляд.
  • Очень хочу скинутьт 80 кг! Вешу-64
  • Вот почему так...есть человек. Прекрасно похудел. Благодаря прекрасному способу. Пить горячую воду даже аюрведа воспела. Не обжигающцю, а просто горячую Кстати, вся Азия все болячки горячей водой лечит. Нет, вылезла какаято критиканка и лишила многих людей надежды. Ибо прислушаются ж к ее воплям (.

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