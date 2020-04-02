«Утром нужно выпивать 600 мл горячей воды, приятно обжигающей горло, только не кипяток. Утром, днем и вечером. Вы даже не представляете, как вес будет уходить. Можете есть так же, как и всегда, но сначала выпивайте, а потом ешьте. Вы удивитесь, но после этого вы и больше трех ложек не съедите», — заявил продюсер изданию Super.

Впрочем, диетолог Маргарита Королева раскритиковала этот метод. По ее мнению, это не только бесполезно, но и опасно. «Есть и пить горячее — не очень правильно. Даже ВОЗ в перечень продуктов и способов их приготовления относительно онкологических заболеваний на одно из первых мест ставят именно горячую еду, которая обжигает полость рта и тем самым провоцирует совершенно ненужные процессы в организме», — объяснила она изданию Life.

