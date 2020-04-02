Максим Фадеев поделился лайфхаком, с помощью которого похудел на 82 килограмма. 51-летний продюсер не занимался спортом и не истязал себя диетами — он просто пил воду.
«Я весил 198 кг 700 гр, сейчас вешу 116. Кто-то, когда нервничает, не ест, а я, наоборот, заедал стресс», — рассказал Фадеев. Затем Максим перешел к подробному описания своего чудо-способа.
«Утром нужно выпивать 600 мл горячей воды, приятно обжигающей горло, только не кипяток. Утром, днем и вечером. Вы даже не представляете, как вес будет уходить. Можете есть так же, как и всегда, но сначала выпивайте, а потом ешьте. Вы удивитесь, но после этого вы и больше трех ложек не съедите», — заявил продюсер изданию Super.
Впрочем, диетолог Маргарита Королева раскритиковала этот метод. По ее мнению, это не только бесполезно, но и опасно. «Есть и пить горячее — не очень правильно. Даже ВОЗ в перечень продуктов и способов их приготовления относительно онкологических заболеваний на одно из первых мест ставят именно горячую еду, которая обжигает полость рта и тем самым провоцирует совершенно ненужные процессы в организме», — объяснила она изданию Life.
Справедливости ради Королева заметила, что пить горячую воду можно для уничтожения инфекции после контакта с заболевшим или при страхе заразиться коронавирусом.
2 апреля 2020 · ·
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