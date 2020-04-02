Марафон на шпильках: Кейт Миддлтон выдохнула после отъезда Меган Маркл и начала одеваться проще

Эксперт заметил, что после ухода Сассексов в Кейт Миддлтон что-то изменилось. Судя по всему, с отъездом главной модной соперницы герцогиня расслабилась и вернулась к своему привычному стилю одежды.

Давайте признаем: как только в британской королевской семье появилась Меган Маркл, следить за Виндзорами стало куда интереснее. Актриса вмиг завоевала звание одной из самых влиятельных фэшн-персон в мире и чуть ли не каждый день взрывала таблоиды своим новым стильным выходом.

Кейт Миддлтон старалась не сдавать позиций и продолжала появляться на светских мероприятиях в как всегда элегантных и сдержанных нарядах, но смелость и яркость Меган побить было трудно.

Впрочем, герцогиня Кембриджская смело вступила в этот неравный бой и смогла если не одержать победу, то составить достойную конкуренцию. Когда Меган Маркл еще была старшим членом королевской семьи, Кейт старалась не уступать «пугающе» популярной родственнице, но сейчас все изменилось.

Инсайдер объяснил причину, по которой Миддлтон стала одеваться проще. Оказалось, дело было как раз в этом постоянном соперничестве между герцогинями. 

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Кейт Миддлтон долго приходилось соперничать с Меган Маркл
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Сейчас, когда Меган находится в другой части света, Кэтрин может наконец выдохнуть и уже выйти из этой модной гонки.

По словам источника, после ухода Маркл из королевской семьи Миддлтон почувствовала себя куда «свободнее и комфортнее» и теперь, когда ей ничего никому не нужно доказывать, вернулась к привычному спокойному стилю.

2 апреля 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

1
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  • Опять Меган виновата в вычурных нарядах Кейт. Мидлтон сожрут ха дорогие тряпки во время карантина, да еще и после шуточек ее мужа.

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