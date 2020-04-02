Давайте признаем: как только в британской королевской семье появилась Меган Маркл, следить за Виндзорами стало куда интереснее. Актриса вмиг завоевала звание одной из самых влиятельных фэшн-персон в мире и чуть ли не каждый день взрывала таблоиды своим новым стильным выходом.

Кейт Миддлтон старалась не сдавать позиций и продолжала появляться на светских мероприятиях в как всегда элегантных и сдержанных нарядах, но смелость и яркость Меган побить было трудно.