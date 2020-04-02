«У меня контракт»: Юлия Высоцкая объяснила, почему продолжает работать во время карантина

46-летняя телеведущая ездит в офис во время карантина. Юлия заявила, что пока в стране не объявят военное положение, она продолжит работать.

По Инстаграму Юлии Высоцкой видно, что она продолжает ездить в офис и не отменяет съемки. Учитывая, что в мире бушует пандемия, и в России Владимир Путин продлил нерабочие дни до конца месяца, у подписчиков появились вопросы, на которые знаменитости пришлось ответить.

«У меня контракт. И пока нас не закрыли на военное положение, у меня нет возможности его отменить. И я не хочу контракт отменять, потому что от меня зависит очень много людей. Пока есть эта возможность, мы будем снимать», — сказала актриса. Впрочем, Высоцкая заверила, что соблюдает все меры безопасности на съемочной площадке.

Мнения поклонников звезды разделились. Кто-то поддержал телеведущую, отметив, что жизнь на карантине должна продолжаться, и пока есть возможность работать, нужно обязательно ей пользоваться.

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Пока все сидят дома на карантине, Юлия Высоцкая продолжает снимать свою программу
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Остальные обвинили Юлию в том, что она подвергает опасности не только себя, но и людей, которые, по ее словам, от нее зависят.

2 апреля 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

3
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  • Собянин, ау! Нарушение режима самоизоляции, какой там штраф?
  • Неправда, повод отменить любой контракт - это форс-мажор, чем и является "эпидемия".
  • Так у всех контракты или трудовые договоры, милочка. Но большинство карантин соблюдают.

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