По Инстаграму Юлии Высоцкой видно, что она продолжает ездить в офис и не отменяет съемки. Учитывая, что в мире бушует пандемия, и в России Владимир Путин продлил нерабочие дни до конца месяца, у подписчиков появились вопросы, на которые знаменитости пришлось ответить.
«У меня контракт. И пока нас не закрыли на военное положение, у меня нет возможности его отменить. И я не хочу контракт отменять, потому что от меня зависит очень много людей. Пока есть эта возможность, мы будем снимать», — сказала актриса. Впрочем, Высоцкая заверила, что соблюдает все меры безопасности на съемочной площадке.
Мнения поклонников звезды разделились. Кто-то поддержал телеведущую, отметив, что жизнь на карантине должна продолжаться, и пока есть возможность работать, нужно обязательно ей пользоваться.
Остальные обвинили Юлию в том, что она подвергает опасности не только себя, но и людей, которые, по ее словам, от нее зависят.
2 апреля 2020 · ·
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