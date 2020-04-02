По Инстаграму Юлии Высоцкой видно, что она продолжает ездить в офис и не отменяет съемки. Учитывая, что в мире бушует пандемия, и в России Владимир Путин продлил нерабочие дни до конца месяца, у подписчиков появились вопросы, на которые знаменитости пришлось ответить.

«У меня контракт. И пока нас не закрыли на военное положение, у меня нет возможности его отменить. И я не хочу контракт отменять, потому что от меня зависит очень много людей. Пока есть эта возможность, мы будем снимать», — сказала актриса. Впрочем, Высоцкая заверила, что соблюдает все меры безопасности на съемочной площадке.