Белые микрошорты и черные колготки: в чем ходит дома Рената Литвинова

Рената Литвинова покорно соблюдает карантин, а чтобы поднять себе настроение, выгуливает дома стильные наряды. Смотрите и учитесь!

Согласны, сидеть в квартире целый месяц — та еще пытка, но нам ведь никто не запрещает наряжаться, верно? Держите лайфхак от Ренаты Литвиновой, как взбодриться, будучи дома, и при этом не нарушить правила карантина.

В Инстаграме 53-летней актрисы появилось новое фото, на котором она позирует «в домашнем». Оказалось, что такой лук Ренаты состоит из белой оверсайз-футболки, высоких микрошорт в тон и плотных колготок. Недурственно!

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«Ну просто девочка», «Вы реально икона стиля», «Какая вы красивая и свежая! Какие у вас шорты и ноги!», «Я в восторге», «Карантин вам на пользу. Шикарно выглядите, впрочем, как и всегда!» — отозвались поклонники.

2 апреля 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

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  • Красивая и талантливая. Классная!

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