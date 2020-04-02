Белые микрошорты и черные колготки: в чем ходит дома Рената Литвинова

Согласны, сидеть в квартире целый месяц — та еще пытка, но нам ведь никто не запрещает наряжаться, верно? Держите лайфхак от Ренаты Литвиновой, как взбодриться, будучи дома, и при этом не нарушить правила карантина.
В Инстаграме 53-летней актрисы появилось новое фото, на котором она позирует «в домашнем». Оказалось, что такой лук Ренаты состоит из белой оверсайз-футболки, высоких микрошорт в тон и плотных колготок. Недурственно!
«Ну просто девочка», «Вы реально икона стиля», «Какая вы красивая и свежая! Какие у вас шорты и ноги!», «Я в восторге», «Карантин вам на пользу. Шикарно выглядите, впрочем, как и всегда!» — отозвались поклонники.
2 апреля 2020 · ·
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