Новый возлюбленный Алексы бросил ради нее свою беременную жену

Два дня назад Алекса объявила о том, что рассталась со своим женихом Артуром после 4-х лет отношений и отдала ему свой именной бизнес Alexa Jewelry.

«Я помню только хорошее и благодарна своему теперь уже бывшему спутнику жизни за многое. <...> Сейчас я бы ничего не поменяла, даже если бы мне дали такую возможность», — говорила выпускница «Фабрики звезд 4».