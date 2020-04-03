Новый возлюбленный Алексы бросил ради нее свою беременную жену

Алекса нашла новую любовь. Ее очередной ухажер, кажется, скоро будет выплачивать алименты — его законная супруга ждет ребенка.

Два дня назад Алекса объявила о том, что рассталась со своим женихом Артуром после 4-х лет отношений и отдала ему свой именной бизнес Alexa Jewelry.

«Я помню только хорошее и благодарна своему теперь уже бывшему спутнику жизни за многое. <...> Сейчас я бы ничего не поменяла, даже если бы мне дали такую возможность», — говорила выпускница «Фабрики звезд 4». 

Минувшей ночью стало известно, из-за кого, собственно, Алекса ни о чем не жалеет. Оказывается, у нее уже есть новый возлюбленный. И там все ох как непросто...

Новым избранником экс-певицы стал профессиональный тренер Вячеслав Дайчев, который работает с Митей Фоминым, Полиной Гагариной, Юлианной Карауловой и другими звездами.

"Родной, да, я полностью и абсолютно счастлива... Это особенные чувства, все остальное останется за кадром! Люблю тебя! 
P.S. Так получилось, и я полюбила... А самое главное, что это взаимно. Любовь! Мне настолько повезло... Это особенные и неповторимые чувства!" — написала Чвикова, опубликовав фото с Дайчевым в своем Инстаграме.

Комментаторы под снимком ненавязчиво поинтересовались, «не поехала ли у Саши крыша, как у Джигана». Да, парень симпатичный, никто не спорит, только есть один маленький нюанс. У него есть жена. А жена эта беременна и ждет мальчика.

Законная супруга Дайчева — модель Александра Сивкова, звезда балета шоу «Я» Филиппа Киркорова. 

Девушка объявила о беременности в конце февраля. Подписчики Алексы все еще надеются, что это какая-то не самая смешная шутка. Однако последний пост в Инстаграме Сивковой, кажется, не оставляет на это надежды. 

«Ребят, прошу вас не нападать на меня с вопросами, можно я хотя бы выдохну... Мне нужно прийти в себя», — написала Саша.

...
Алекса четыре года встречалась с бизнесменом Артуром
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Есть ли вероятность, что женщины не знали о существовании друг друга?

3 апреля 2020 · Текст: · Фото:

Комментарии

12
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  • Что им до беременной жены, у них ЛЮБОФФ) настоящая , наконец-то) а то что там жену получилось оплодотворить несколько мес назад - это так, не по любви, ну случилось, что же теперь настоящей любви препятствием это может стать? Ответственность ? не , не слышали. Любофф - она же важнее всего, все преодолеет) Как же все просто сейчас у многих. Можно подумать Алекса с этим тренером сейчас будут до самой смерти в любви и согласии жить)
  • Новый милее, любовь и страсть что ещё нужно в этом возрасте
  • Если он жену беременную бросил, что ему стоит эту губащлепку бросить... Да, и какой он мужик после этого, тряпка...
  • Это дно. Просто дно
  • Ощущение от этой парочки как от Седоковой с ее спортсменом. Ненадолго это, только для пиара
  • А женщины не бояться связываться с мужчиной, который бросил беременную жену?! Ничего не ёкает? Здравый смысл ничего не говорит??
  • Осспади... тренер. Дальше кто? Чистильщик бассейна?
  • Поменять беременную жену на это пугало. Как всё банально и грязно.
  • Нашла себе альфонсика из обслуги.
  • Сивкова внешне кстати куда лучше чем этот кузнечик-трансформер Алекса.

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