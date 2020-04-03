Новый возлюбленный Алексы бросил ради нее свою беременную жену

Два дня назад Алекса объявила о том, что рассталась со своим женихом Артуром после 4-х лет отношений и отдала ему свой именной бизнес Alexa Jewelry.
«Я помню только хорошее и благодарна своему теперь уже бывшему спутнику жизни за многое. <...> Сейчас я бы ничего не поменяла, даже если бы мне дали такую возможность», — говорила выпускница «Фабрики звезд 4».
Минувшей ночью стало известно, из-за кого, собственно, Алекса ни о чем не жалеет. Оказывается, у нее уже есть новый возлюбленный. И там все ох как непросто...
Новым избранником экс-певицы стал профессиональный тренер Вячеслав Дайчев, который работает с Митей Фоминым, Полиной Гагариной, Юлианной Карауловой и другими звездами.
"Родной, да, я полностью и абсолютно счастлива... Это особенные чувства, все остальное останется за кадром! Люблю тебя!
P.S. Так получилось, и я полюбила... А самое главное, что это взаимно. Любовь! Мне настолько повезло... Это особенные и неповторимые чувства!" — написала Чвикова, опубликовав фото с Дайчевым в своем Инстаграме.
Комментаторы под снимком ненавязчиво поинтересовались, «не поехала ли у Саши крыша, как у Джигана». Да, парень симпатичный, никто не спорит, только есть один маленький нюанс. У него есть жена. А жена эта беременна и ждет мальчика.
Законная супруга Дайчева — модель Александра Сивкова, звезда балета шоу «Я» Филиппа Киркорова.
Девушка объявила о беременности в конце февраля. Подписчики Алексы все еще надеются, что это какая-то не самая смешная шутка. Однако последний пост в Инстаграме Сивковой, кажется, не оставляет на это надежды.
«Ребят, прошу вас не нападать на меня с вопросами, можно я хотя бы выдохну... Мне нужно прийти в себя», — написала Саша.
Есть ли вероятность, что женщины не знали о существовании друг друга?
3 апреля 2020 · ·
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