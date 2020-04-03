Кейт Миддлтон и принц Уильям позвонили врачам, чтобы поднять их дух во время пандемии

«Мы просто хотим сказать, как гордимся всеми вами, и признаться, насколько удивительна ваш труд в экстремальных условиях. Я знаю, что все вы считаете это просто своей работой, и вы справляетесь с ней. Но это другой уровень, и вы делаете невероятное», — от души похвалил медиков Уильям.