Кейт Миддлтон и принц Уильям позвонили врачам, чтобы поднять их дух во время пандемии

Одна из главных задач монарших особ в Великобритании — укреплять моральный дух общества. Этим сейчас и занимаются Кейт Миддлтон и принц Уильям.

Кейт Миддлтон и принц Уильям не смогли остаться в стороне и обратились к медикам, чтобы поднять их дух в борьбе с коронавирусом. Кенсингтонский дворец опубликовал запись телефонного разговора Кембриджей с сотрудниками двух больниц.

«Вся страна гордится вами, поэтому спасибо вам за все, что вы делаете, и за все те рабочие часы, которые вы тратите», — обратились Уильям и Кейт к медикам Королевской больницы Бертон и Университетской больницы Монкландс.

Незадолго до этого обращения в больнице Бертон от коронавируса скончалась ЛОР-специалист Амгеда Эль-Хаврани.

«Мы просто хотим сказать, как гордимся всеми вами, и признаться, насколько удивительна ваш труд в экстремальных условиях. Я знаю, что все вы считаете это просто своей работой, и вы справляетесь с ней. Но это другой уровень, и вы делаете невероятное», — от души похвалил медиков Уильям.

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В это тяжелое время Кейт и Уильям обратились к медикам двух больниц
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Напомним, в Великобритании зафиксировано более 34 тысяч заболевших коронавирусом, а скончалось около трех тысяч человек.

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3 апреля 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

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  • Ну что на чушь? Кому прок от таких звонков? Вот Вилли собирался идти на вертолёт в медицину катастроф - это был бы поступок... а так только врачей отвлекали)
  • Врачи работают наизнос, и им необходимы моменты, когда они могут переключиться! И звонок - отличная идея. это как если бы Рутин лично позвонил на 2 минуты медсестре. Мелочь, а приятно.
  • На фотосессии кривлялись с телефонами, кривлялись в пиджачках, но так и не придумали, с кем изображать звонок. И тут осенило- точно, а не позвонить ли нам врачам, делать-то все равно им там нечего, пусть поговорят с нами, а мы еще нафоткаемся в штабе.
  • «Кейт Миддлтон и принц Уильям не смогли остаться в стороне» .... и остались в стороне!
  • Короче, опять мешали и отвлекали. Уже не знают , как влезть, чтобы все напортить
  • Это самоотверженный, героический поступок, ящетаю!

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