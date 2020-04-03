Кейт Миддлтон и принц Уильям позвонили врачам, чтобы поднять их дух во время пандемии

Кейт Миддлтон и принц Уильям не смогли остаться в стороне и обратились к медикам, чтобы поднять их дух в борьбе с коронавирусом. Кенсингтонский дворец опубликовал запись телефонного разговора Кембриджей с сотрудниками двух больниц.
«Вся страна гордится вами, поэтому спасибо вам за все, что вы делаете, и за все те рабочие часы, которые вы тратите», — обратились Уильям и Кейт к медикам Королевской больницы Бертон и Университетской больницы Монкландс.
Незадолго до этого обращения в больнице Бертон от коронавируса скончалась ЛОР-специалист Амгеда Эль-Хаврани.
«Мы просто хотим сказать, как гордимся всеми вами, и признаться, насколько удивительна ваш труд в экстремальных условиях. Я знаю, что все вы считаете это просто своей работой, и вы справляетесь с ней. Но это другой уровень, и вы делаете невероятное», — от души похвалил медиков Уильям.
Напомним, в Великобритании зафиксировано более 34 тысяч заболевших коронавирусом, а скончалось около трех тысяч человек.
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3 апреля 2020 · ·
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