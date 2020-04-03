Недавно одна из подруг 19-летней Марии, младшей дочери Маши Распутиной, забила тревогу. С девушкой никак не могли связаться. Поэтому приятельница звездной наследницы обратилась к ее маме, написав ей сообщение в соцсетях.

Обеспокоенная певица решила расставить все точки над i и заверила издание «Собеседник», что переживать и беспокоиться не стоит. Ее дочь сейчас в полном порядке и находится вместе с матерью. Вместе они пережидают карантин в загородном доме звезды.

«Хочу успокоить общественность: с Машей все хорошо. Я действительно читала сообщение этой девушки, что она разыскивает мою дочь. В возрасте Маши разное случается. Быть может, дочь просто не хочет общаться с этой подругой, поэтому не выходит с ней на связь», — сообщила звезда.

Распутина добавила, что ни она, ни ее наследница не покидают дом. «Я занимаюсь спортом, читаю книги и смотрю турецкие сериалы. Береженого Бог бережет. Гулять сейчас нельзя — только безумные это делают», — говорит певица.