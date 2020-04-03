«В ее возрасте разное случается»: Маша Распутина прокомментировала слухи об исчезновении 19-летней дочери

На днях одна из подруг дочери Маши Распутиной сообщила, что звездная наследница пропала. Певица вышла на связь и прояснила ситуацию.

Маша Распутина
Маша Распутина с мужем Виктором Захаровым и дочерью Марией

Недавно одна из подруг 19-летней Марии, младшей дочери Маши Распутиной, забила тревогу. С девушкой никак не могли связаться. Поэтому приятельница звездной наследницы обратилась к ее маме, написав ей сообщение в соцсетях.

Обеспокоенная певица решила расставить все точки над i и заверила издание «Собеседник», что переживать и беспокоиться не стоит. Ее дочь сейчас в полном порядке и находится вместе с матерью. Вместе они пережидают карантин в загородном доме звезды.

«Хочу успокоить общественность: с Машей все хорошо. Я действительно читала сообщение этой девушки, что она разыскивает мою дочь. В возрасте Маши разное случается. Быть может, дочь просто не хочет общаться с этой подругой, поэтому не выходит с ней на связь», — сообщила звезда.

Распутина добавила, что ни она, ни ее наследница не покидают дом. «Я занимаюсь спортом, читаю книги и смотрю турецкие сериалы. Береженого Бог бережет. Гулять сейчас нельзя — только безумные это делают», — говорит певица.

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Появились слухи о том, что младшая дочь Маши Распутиной пропала
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Напомним, Маша Распутина — мама двух дочерей. Ее первая наследница Лидия появилась на свет в 1985-м. Ее отцом был продюсер певицы Владимир Ермаков. Мария родилась в 2000 году от Виктора Захарова, ставшего вторым супругом Распутиной.

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3 апреля 2020 · Текст: · Фото:

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