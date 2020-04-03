Филипп Киркоров, Ксения Собчак и другие звезды снялись в клипе Ольги Бузовой про самоизоляцию

Ольга Бузова не была бы самой популярной певицей страны, если бы не брала на вооружение острые темы! 3 апреля звезда представила зрителям клип на тему самоизоляции россиян. 

Ольга Бузова
Ольга Бузова

Ольга Бузова часто вдохновляется важными моментами из повседневной жизни. К примеру, как минимум несколько своих клипов «поющая ведущая» посвятила праздничной тематике.  

Сейчас же весь мир думает только об одном: о пандемии коронавирусной инфекции. 

Сегодня, когда мы все соблюдаем режим строжайшей самоизоляции, звезда решила по-прежнему радовать поклонников своим творчеством. Недавно Ольга записала песню «Давай останемся дома», а 3 апреля презентовала клип, который сняла на телефон, не выходя из своей квартиры. 

Кроме уютных домашних кадров с бойфрендом Давидом Манукяном Ольга показала и своих многочисленных звездных друзей. 

Филипп Киркоров, Сергей Жуков, Ксения Собчак, Александр Овечкин и Анастасия Шубская, Павел и Мария Погребняк и многие другие — в клипе Бузовой принял участие весь свет отечественного спорта и шоу-бизнеса!

Знаменитости запечатлели, как проводят время дома — как готовят вкусности для семьи, пишут новые песни, играют в настольные игры и шутят друг над другом. 

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Знаменитости показали, как проводят время с семьей во время пандемии
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Всего за час после премьеры клип «Давай останемся дома» посмотрело около двухсот тысяч интернет-пользователей. Кажется, добрый ролик имеет все шансы стать самым популярным видео в период вынужденной самоизоляции! 

3 апреля 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

3
под именем
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  • Вообще не люблю творчество Бузовой, но это видео и песня даже понравились. Мило, уютно, танцевально. Молодец, Ольга.
  • Почему тарасова и костенко не позвали? Был бы шок контент
  • прикольная песня))) актуально)

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