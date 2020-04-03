Ольга Бузова часто вдохновляется важными моментами из повседневной жизни. К примеру, как минимум несколько своих клипов «поющая ведущая» посвятила праздничной тематике.
Сейчас же весь мир думает только об одном: о пандемии коронавирусной инфекции.
Сегодня, когда мы все соблюдаем режим строжайшей самоизоляции, звезда решила по-прежнему радовать поклонников своим творчеством. Недавно Ольга записала песню «Давай останемся дома», а 3 апреля презентовала клип, который сняла на телефон, не выходя из своей квартиры.
Кроме уютных домашних кадров с бойфрендом Давидом Манукяном Ольга показала и своих многочисленных звездных друзей.
Филипп Киркоров, Сергей Жуков, Ксения Собчак, Александр Овечкин и Анастасия Шубская, Павел и Мария Погребняк и многие другие — в клипе Бузовой принял участие весь свет отечественного спорта и шоу-бизнеса!
Знаменитости запечатлели, как проводят время дома — как готовят вкусности для семьи, пишут новые песни, играют в настольные игры и шутят друг над другом.
Всего за час после премьеры клип «Давай останемся дома» посмотрело около двухсот тысяч интернет-пользователей. Кажется, добрый ролик имеет все шансы стать самым популярным видео в период вынужденной самоизоляции!
3 апреля 2020 · ·
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