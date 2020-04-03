Ольга Бузова часто вдохновляется важными моментами из повседневной жизни. К примеру, как минимум несколько своих клипов «поющая ведущая» посвятила праздничной тематике.

Сейчас же весь мир думает только об одном: о пандемии коронавирусной инфекции.

Сегодня, когда мы все соблюдаем режим строжайшей самоизоляции, звезда решила по-прежнему радовать поклонников своим творчеством. Недавно Ольга записала песню «Давай останемся дома», а 3 апреля презентовала клип, который сняла на телефон, не выходя из своей квартиры.