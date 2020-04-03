Красавец-внук Аллы Пугачевой от скуки побрился наголо

На карантине многие звезды не знают, чем себя занять. Дени, внук Аллы Борисовны и сын Кристины Орбакайте, сменил имидж, причем радикально!

Дени Байсаров

Сейчас звезды соблюдают режим самоизоляции, выкладывают снимки и видео, сделанные дома, рассказывают о своих буднях и о том, как на них и их семье сказывается тревога из-за коронавируса. Например, у Кати Жужи уже начались панические атаки. Некоторых пандемия вдохновила на эксперименты со внешностью. К их числу можно отнести и 21-летнего Дени Байсарова.

Младший сын Кристины Орбакайте и внук Аллы Пугачевой на днях разместил необычное видео в инстаграм-историях. Дени показал зрителям машинку для стрижки волос, лихо перепрыгнул через провод, использовав его в качестве скакалки, и приступил к делу. 

Сначала он сбрил волосы на висках, и, возможно, поклонники думали, что этим цирюльник-любитель и ограничится. Как бы не так!

Под звуки композиции Bored In The House, принадлежащей рэперам Tyga и Curtis Roach, Байсаров бодро избавился от волос и продемонстрировал результат. Должны признаться, новый образ ему очень идет. Кстати, сменив имидж, Дени еще и пропылесосил пол в ванной комнате.

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Дени Байсаров появился на свет в 1998 году
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Интересно, как на это преображение отреагировали звездные родственники молодого человека? Напомним, осенью 2019-го стало известно, что Дени закончил престижный лондонский университет и поступил в магистратуру.

3 апреля 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

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