Красавец-внук Аллы Пугачевой от скуки побрился наголо

Младший сын Кристины Орбакайте и внук Аллы Пугачевой на днях разместил необычное видео в инстаграм-историях. Дени показал зрителям машинку для стрижки волос, лихо перепрыгнул через провод, использовав его в качестве скакалки, и приступил к делу.

Сначала он сбрил волосы на висках, и, возможно, поклонники думали, что этим цирюльник-любитель и ограничится. Как бы не так!

Под звуки композиции Bored In The House, принадлежащей рэперам Tyga и Curtis Roach, Байсаров бодро избавился от волос и продемонстрировал результат. Должны признаться, новый образ ему очень идет. Кстати, сменив имидж, Дени еще и пропылесосил пол в ванной комнате.