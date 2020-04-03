Если приглядеться, можно заметить фотографию за спиной Чарльза. А запечатлен на ней, как утверждает издание Express, не кто иной, как принц Джордж в милой панаме.

Именно этот факт и заставил поклонников британской королевской семьи задуматься о том, кому же из всех внуков благоволит принц Чарльз. Фотографий Шарлотты и малыша Луи в кабинете принца не наблюдалось. Да и изображение рыжеволосого Арчи там отсутствовало. Так что скорее всего у принца Чарльза уже появился свой любимчик.