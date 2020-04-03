Не Шарлотта и не Арчи: кого из внуков особенно выделяет принц Чарльз

У принца Чарльза уже 4 внуков: трое детей Уильяма и Кейт, а также Арчи, сын Гарри и Меган. Кто же из них пользуется большей любовью дедушки?

Меган Маркл, принц Уильям, Кейт Миддлтон, принцесса Шарлотта, принц Гарри, принц Джордж

Недавно принц Чарльз выступил с официальным заявлением по Сети. Наследник престола переболел коронавирусом и рассказал о своем самочувствии. Многие порадовались за сына Елизаветы II, так как ему удалось быстро выздороветь. Среди поклонников принца Чарльза нашлись особенно внимательные: они с интересом рассматривали обстановку его кабинета и книги на полках.

принц Чарльз, принц Джордж

Если приглядеться, можно заметить фотографию за спиной Чарльза. А запечатлен на ней, как утверждает издание Express, не кто иной, как принц Джордж в милой панаме.

Именно этот факт и заставил поклонников британской королевской семьи задуматься о том, кому же из всех внуков благоволит принц Чарльз. Фотографий Шарлотты и малыша Луи в кабинете принца не наблюдалось. Да и изображение рыжеволосого Арчи там отсутствовало. Так что скорее всего у принца Чарльза уже появился свой любимчик.

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Принц Чарльз — заботливый дедушка
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Как пишет издание ShowBiz Cheatsheet, дедушка действительно души не чает в своем старшем внуке. Принц Чарльз даже переделал часть своего сада в детскую площадку для мальчика, когда тому было всего два года.

3 апреля 2020 · Текст: · Фото:

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