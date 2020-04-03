Недавно принц Чарльз выступил с официальным заявлением по Сети. Наследник престола переболел коронавирусом и рассказал о своем самочувствии. Многие порадовались за сына Елизаветы II, так как ему удалось быстро выздороветь. Среди поклонников принца Чарльза нашлись особенно внимательные: они с интересом рассматривали обстановку его кабинета и книги на полках.
Если приглядеться, можно заметить фотографию за спиной Чарльза. А запечатлен на ней, как утверждает издание Express, не кто иной, как принц Джордж в милой панаме.
Именно этот факт и заставил поклонников британской королевской семьи задуматься о том, кому же из всех внуков благоволит принц Чарльз. Фотографий Шарлотты и малыша Луи в кабинете принца не наблюдалось. Да и изображение рыжеволосого Арчи там отсутствовало. Так что скорее всего у принца Чарльза уже появился свой любимчик.
Как пишет издание ShowBiz Cheatsheet, дедушка действительно души не чает в своем старшем внуке. Принц Чарльз даже переделал часть своего сада в детскую площадку для мальчика, когда тому было всего два года.
3 апреля 2020 · ·
Комментарии0