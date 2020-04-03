Бывший муж Татьяны Навки стал отцом в третий раз

«Вот я и папа в 3-й раз! Самому не верится. Спасибо моему солнышку Наташеньке за сказочную девочку. Люблю тебя, моя родная», — сообщил Александр.

«Поздравляю! А мы братика очень хотели», — заметила Татьяна Навка в комментариях. «Какая позитивная новость! Спасибо большое, что поделились, и поздравления от души и родителям, и девочке!», «Саша! От всей души поздравляю вас и Наташу!», «Прекрасная новость, поздравляю, Александр! Девочки — это цветы жизни!» — писали радостные фолловеры.