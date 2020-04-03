Бывший муж Татьяны Навки стал отцом в третий раз

В семье Александра и Натальи Жулиных пополнение! Супруга заслуженного тренера по фигурному катанию стала мамой во второй раз.

Александр Жулин

3 апреля Александр Жулин поделился радостной новостью в своем Инстаграме. Спортсмен опубликовал показал снимок своей счастливой супруги Натальи, обнимающей округлившийся живот. Оказалось, что звезды скрывали ото всех тот факт, что ждут пополнение в семье.

Наталья Жулина

«Вот я и папа в 3-й раз! Самому не верится. Спасибо моему солнышку Наташеньке за сказочную девочку. Люблю тебя, моя родная», — сообщил Александр.

«Поздравляю! А мы братика очень хотели», — заметила Татьяна Навка в комментариях. «Какая позитивная новость! Спасибо большое, что поделились, и поздравления от души и родителям, и девочке!», «Саша! От всей души поздравляю вас и Наташу!», «Прекрасная новость, поздравляю, Александр! Девочки — это цветы жизни!» — писали радостные фолловеры.

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Александр Жулин — трижды папа
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Напомним, Александр Жулин — счастливый отец трех дочерей. В браке с Татьяной Навкой родилась его старшая дочь Александра. В 2011 году Жулин женился на фигуристке Наталье Михайловой. Вторая наследница тренера, которую назвали Екатериной, появилась на свет в 2013 году. 

3 апреля 2020 · Текст: · Фото:

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