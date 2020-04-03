СМИ: у 23-летней дочери Ивана Охлобыстина диагностировали коронавирус

23-летняя Анфиса, старшая дочь Ивана Охлобыстина и Оксаны Арбузовой, сдала тест на коронавирус. Он оказался положительным.

Коронавирус добрался и до большой семьи Ивана Охлобыстина. Как сообщил телеканал РЕН-ТВ, COVID-19 диагностировали у его дочери Анфисы.

Медики не стали госпитализировать 23-летнюю девушку в больницу и позволили ей остаться дома, поскольку она не входит в группу риска.

Анфиса Охлобыстина

Актер пока что никак не прокомментировал информацию о случившемся, да и Анфиса хранит молчание в соцсетях.

Напомним, в связи с тяжелой ситуацией из-за коронавируса президентом России Владимиром Путиным было решено продлить нерабочие дни до конца месяца по 30 апреля включительно. 

При этом подчеркивается, что это не каникулы и длинные выходные, а период самоизоляции, который необходим для того, чтобы сидеть дома, не подвергая опасности свое здоровье и здоровье окружающих.

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Отметим, что количество заболевших коронавирусом по всему миру перевалило за миллион человек.

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3 апреля 2020 · Текст: · Фото:

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