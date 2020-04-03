СМИ: у 23-летней дочери Ивана Охлобыстина диагностировали коронавирус

Напомним, в связи с тяжелой ситуацией из-за коронавируса президентом России Владимиром Путиным было решено продлить нерабочие дни до конца месяца по 30 апреля включительно.

При этом подчеркивается, что это не каникулы и длинные выходные, а период самоизоляции, который необходим для того, чтобы сидеть дома, не подвергая опасности свое здоровье и здоровье окружающих.