Владимир Кристовский стал отцом в 6-й раз

Свершилось! Солист группы Uma2rman сообщил о пополнении в семействе. Супруга певца Ольга Пилевская родила дочь 3 апреля.

Владимир Кристовский

О том, что Владимир Кристовский и Ольга Пилевская готовятся вновь стать родителями, было известно еще осенью 2019-го. Супруги воспитывают сына Федора, которому недавно исполнилось 3 года. Теперь же у малыша появилась младшая сестренка.

3 апреля Владимир вышел на связь с поклонниками и рассказал о радостном событии в Инстаграме. Кроме того, он показал первое фото с новорожденной малышкой. Судя по геолокации, Ольга рожала в перинатальном медицинском центре «Мать и дитя».

Владимир Кристовский

«Привет всем! У нас снова праздник. У нас прибавление! В 15.09 по Москве. Девочка... У меня пятая по счету. Назвали Тея. А всего, значит, 6 детей теперь у меня. Кто бы мне сказал.. Не поверил бы ни за что. Мама чувствует себя хорошо», — сообщил певец.

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В 2013 году Владимир Кристовский расстался с Валерией Римской
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Напомним, Владимир — многодетный отец. Помимо сына и дочери от Ольги Пилевской у него также есть четыре наследницы от первого брака: Ясмин, Станислава, Мия и Ума. 

3 апреля 2020 · Текст: · Фото:

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