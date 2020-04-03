Владимир Кристовский стал отцом в 6-й раз

О том, что Владимир Кристовский и Ольга Пилевская готовятся вновь стать родителями, было известно еще осенью 2019-го. Супруги воспитывают сына Федора, которому недавно исполнилось 3 года. Теперь же у малыша появилась младшая сестренка.

3 апреля Владимир вышел на связь с поклонниками и рассказал о радостном событии в Инстаграме. Кроме того, он показал первое фото с новорожденной малышкой. Судя по геолокации, Ольга рожала в перинатальном медицинском центре «Мать и дитя».