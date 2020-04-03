«На трансформацию дан год и 4 месяца»: Ветлицкая предупреждает, что вирус — это только начало мер по воспитанию мира

55-летняя Наталья Ветлицкая предупреждает: даже если пандемия кончится в ближайшее время, расслабляться не стоит.

Певица Наталья Ветлицкая наконец-то вышла на связь с поклонниками и поспешила всех успокоить: она выздоровела от «возможного коронавируса», с ней все в порядке.

Также женщина рассказала, что сейчас происходит в Испании, где она самоизолирована в собственном доме. По слвоам Натальи, на улицах очень мало людей, ездят военные джипы и бронетранспортеры, однако в магазин у местных жителей есть возможность выйти.

Основная мысль, которой Наталья хотела поделиться, заключалась в том, что всем жителям планеты Земля стоит задуматься. 

«Информация от просветленных людей. На трансформацию дан год и четыре месяца. Если за это время человечество не одумается, то придет что-то более серьезное. Этот вирус — самая мягкая форма, последнее предупреждение. Так что, господа, думайте и берегите себя», — заявила Ветлицкая.

Что это за просветленные, которые поделились с Натальей тайным знанием, она не сообщила. Однако уже в следующем видео отметила, что шутки с такими людьми плохи.

...
Наталья Игоревна Ветлицкая родилась 17 августа 1964 года в Москве
1 из 7

«Можно, конечно, хихикать и ерничать, но об этом просветленные говорили еще в 2011 году. Предупреждали. Планета настолько измучена и подавлена деяниями человеческих существ, что мать природа уже просто не намерена все это терпеть. И если люди не трансформируются в своем сознании, то половина населения будет сметена страшнейшими катаклизмами. Довели планету до ручки», — подытожила Наталья.

Все обсуждения коронавируса на форуме Woman.ru

3 апреля 2020 · Текст: · Фото:

Теги

Комментарии

8
под именем
  • Топ
  • Все комментарии
Показать сначала
  • Новые
  • Старые
  • То же шаманы и айваска?
  • Как же бесят эти просветлённые Боги, Ветлицкие. Прожженые *****, х хапуги, готовые ради денег и красивой жизни идти по головам, рассуждают с умным видом о каких то просветлённых, о потребностях планеты, о каких то вещах, к которым они и близко никакого отношения не имеют.
  • Когда она вовремя ушла со сцены - вот была молодец, всем звездам в пример ставить можно было. Теперь вернулась и всё впечатление испортила
  • Это видимо возрастное
  • Это старческий маразм
  • Еще одна просветленная. Интересно, испанский грипп, первая и вторая мировые войны, чем были?
  • согласна планету истощили и загрязненили . Но то что просветленным говорит мать земля ,что она не намерена больше терпеть . это что новое))
  • Что только ни придумают, чтоб в РФ их не забывали..

Любое воспроизведение материалов сайта без разрешения редакции воспрещается.

Copyright (с) 2016-2020 ООО «Хёрст Шкулёв Паблишинг»

Сетевое издание «WOMAN.RU» (Женщина.РУ)

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ №ФС77-65950, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10 июня 2016 года. 16+

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Хёрст Шкулёв Паблишинг»

Главный редактор: Воронова Ю. В.

Контактные данные редакции для государственных органов (в том числе, для Роскомнадзора):

Эл. почта: woman@woman.ru

телефон: +7(495) 633-5-633