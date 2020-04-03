Певица Наталья Ветлицкая наконец-то вышла на связь с поклонниками и поспешила всех успокоить: она выздоровела от «возможного коронавируса», с ней все в порядке.

Также женщина рассказала, что сейчас происходит в Испании, где она самоизолирована в собственном доме. По слвоам Натальи, на улицах очень мало людей, ездят военные джипы и бронетранспортеры, однако в магазин у местных жителей есть возможность выйти.