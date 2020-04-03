Певица Наталья Ветлицкая наконец-то вышла на связь с поклонниками и поспешила всех успокоить: она выздоровела от «возможного коронавируса», с ней все в порядке.
Также женщина рассказала, что сейчас происходит в Испании, где она самоизолирована в собственном доме. По слвоам Натальи, на улицах очень мало людей, ездят военные джипы и бронетранспортеры, однако в магазин у местных жителей есть возможность выйти.
Основная мысль, которой Наталья хотела поделиться, заключалась в том, что всем жителям планеты Земля стоит задуматься.
«Информация от просветленных людей. На трансформацию дан год и четыре месяца. Если за это время человечество не одумается, то придет что-то более серьезное. Этот вирус — самая мягкая форма, последнее предупреждение. Так что, господа, думайте и берегите себя», — заявила Ветлицкая.
Что это за просветленные, которые поделились с Натальей тайным знанием, она не сообщила. Однако уже в следующем видео отметила, что шутки с такими людьми плохи.
«Можно, конечно, хихикать и ерничать, но об этом просветленные говорили еще в 2011 году. Предупреждали. Планета настолько измучена и подавлена деяниями человеческих существ, что мать природа уже просто не намерена все это терпеть. И если люди не трансформируются в своем сознании, то половина населения будет сметена страшнейшими катаклизмами. Довели планету до ручки», — подытожила Наталья.
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3 апреля 2020 · ·
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