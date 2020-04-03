Бесплатное приложение: как чувствует себя принц Гарри на родине Меган в Лос-Анджелесе

Судя по всему, жизнь в «городе ангелов» у герцога Сассекского не задалась. Во всяком случае, так считает известный королевский эксперт.

принц Гарри, Меган Маркл

Недавно стало известно, что герцог и герцогиня Сассекские вместе со своим маленьким сыном Арчи покинули Канаду и переехали в Лос-Анджелес. Кстати, именно там родилась и выросла Меган Маркл, поэтому это место имеет для нее особое значение. Наверняка герцогиня чувствует себя там как рыба в воде.

Но можно ли сказать так о принце Гарри? Анджела Моллард на днях приняла участие в подкасте ROYALS и заметила, что младшему брату принца Уильяма сейчас приходится непросто.

Меган Маркл, принц Гарри

«Уверена, что сейчас Гарри страдает, чувствуя себя бесполезным. Теперь весь мир не крутится вокруг него. Он не может заниматься тем, что ему нравится, и ощущает себя одиноко вдали от семьи и друзей», — утверждает эксперт.

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Недавно Гарри и Меган перебрались из Канады в Лос-Анджелес
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Возможно, в словах Анджелы Моллард есть доля истины. В конце концов, у Меган в Лос-Анджелесе есть множество друзей. Там же живет и ее любимая мама Дория. Эксперт считает, что Гарри, распрощавшийся с семьей и друзьями, сейчас может пребывать в замешательстве. Кто знает, быть может, Меган поможет герцогу приспособиться к новой жизни в шумном солнечном Лос-Анджелесе.

3 апреля 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

5
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  • Как можно себя чувствовать ,сидя дома взаперти? И кому сейчас приходится просто?И чем Гарри сейчас может быть полезен? И как Меган себя чувствовала в Лондоне без родных и друзей и во враждебной обстановке? Ничего ,Гарри взрослый мальчик -потерпит!
  • Она разве герцогиня?
  • Как уже надоели эти домыслы и травля. Гарри вроде как внятно со всеми попрощался на время пандемии. Нет, пля, он «приложение» и все тут, гарри высунись в окошко, обплюём тебя горошком, га га га.
  • Он как раз сейчас может заниматься чем хочет. Но карантин сковал весь мир. Чего вы от мужика требуете? Никто не работает. В Лондоне все виндзоры позапирались за заборами , раньше ничего не могли хотеть, сейчас и подавно.
  • Да пусть Гарри живет как хочет, это счастье, когда обязанностей ноль, а денег до фига.

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