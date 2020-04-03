Недавно стало известно, что герцог и герцогиня Сассекские вместе со своим маленьким сыном Арчи покинули Канаду и переехали в Лос-Анджелес. Кстати, именно там родилась и выросла Меган Маркл, поэтому это место имеет для нее особое значение. Наверняка герцогиня чувствует себя там как рыба в воде.

Но можно ли сказать так о принце Гарри? Анджела Моллард на днях приняла участие в подкасте ROYALS и заметила, что младшему брату принца Уильяма сейчас приходится непросто.