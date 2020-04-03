Недавно стало известно, что герцог и герцогиня Сассекские вместе со своим маленьким сыном Арчи покинули Канаду и переехали в Лос-Анджелес. Кстати, именно там родилась и выросла Меган Маркл, поэтому это место имеет для нее особое значение. Наверняка герцогиня чувствует себя там как рыба в воде.
Но можно ли сказать так о принце Гарри? Анджела Моллард на днях приняла участие в подкасте ROYALS и заметила, что младшему брату принца Уильяма сейчас приходится непросто.
«Уверена, что сейчас Гарри страдает, чувствуя себя бесполезным. Теперь весь мир не крутится вокруг него. Он не может заниматься тем, что ему нравится, и ощущает себя одиноко вдали от семьи и друзей», — утверждает эксперт.
Возможно, в словах Анджелы Моллард есть доля истины. В конце концов, у Меган в Лос-Анджелесе есть множество друзей. Там же живет и ее любимая мама Дория. Эксперт считает, что Гарри, распрощавшийся с семьей и друзьями, сейчас может пребывать в замешательстве. Кто знает, быть может, Меган поможет герцогу приспособиться к новой жизни в шумном солнечном Лос-Анджелесе.
3 апреля 2020 · ·
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