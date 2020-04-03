Еще совсем недавно принцесса Беатрис готовилась к долгожданной свадьбе со своим возлюбленным Эдоардо Мапелли Моцци. Казалось, ее счастью ничто не препятствовало, но тут вдруг неприятности посыпались как из ведра.

Сначала свадьба девушки была под угрозой из-за скандала, связанного с ее отцом принцем Эндрю. К этому привела его дружба с Джеффри Эпштейном. Затем Елизавета II все же позволила Беатрис отпраздновать свадьбу в садах Букингемского дворца, но тут началась эпидемия коронавируса. Всем стало не до праздников. Поэтому молодой женщине вновь пришлось отложить белое платье и фамильные драгоценности.