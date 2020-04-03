Еще совсем недавно принцесса Беатрис готовилась к долгожданной свадьбе со своим возлюбленным Эдоардо Мапелли Моцци. Казалось, ее счастью ничто не препятствовало, но тут вдруг неприятности посыпались как из ведра.
Сначала свадьба девушки была под угрозой из-за скандала, связанного с ее отцом принцем Эндрю. К этому привела его дружба с Джеффри Эпштейном. Затем Елизавета II все же позволила Беатрис отпраздновать свадьбу в садах Букингемского дворца, но тут началась эпидемия коронавируса. Всем стало не до праздников. Поэтому молодой женщине вновь пришлось отложить белое платье и фамильные драгоценности.
В результате королевские эксперты сомневаются, что Беатрис и вовсе пойдет под венец. Ведь всякий раз, когда она начинает готовиться к празднику, что-то да происходит.
«Кажется, что старшая сестра принцессы Евгении — это та самая несчастная невеста, которая никогда не выйдет замуж», — цитирует королевского эксперта Анджелу Моллард издание Express.
Репортер Омид Скоби держится более оптимистично. Он надеется, что свадьба принцессы Беатрис все же состоится. Вот только произойдет это не раньше, чем через год. Правда, по словам эксперта, радостное событие пройдет в частном порядке, а единственными гостями будут лишь родные и близкие.
3 апреля 2020 · ·
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