Пару дней назад Виктория Боня как бы ненавязчиво упомянула Алену Шишкову во время беседы с подписчиками и проехалась по ней бьюти-катком.
Телеведущая заявила, что она против пластики и уколов красоты, и посоветовала своим фолловерам не увлекаться этим, если они не хотят «в свои 27 выглядеть как Алена Шишкова, имея раздутое лицо и неестественную мимику».
Также Боня особо подчеркнула: «Я не стесняюсь показаться без макияжа и фильтров и горжусь своим возрастом. Мало того, выгляжу лучше, чем была в свои 25, и собираюсь так выглядеть еще очень долго! Я из тех девушек, кто верит, что красота должна быть естественной, природной, натуральной, и уход, соответственно, тоже. Пока все бегут колоть себе филлеры и ботокс, я ищу альтернативу в природе».
Шишкова в ответ на такие заявления опубликовала большой пост, в котором объяснила, что к чему. Причем она ни разу не написала имя Виктории, но по словам Алены было прекрасно понятно, к кому она обращается.
«Мне кажется, что если женщина рекламирует сыворотку из крови и регулярно принимает аяваску и другие запрещенные вещества — это свидетельствует о нарушениях психики. Если при этом она проходится по чьей-то внешности, руководствуясь неудачной фоткой, это свидетельствует о том, что она и как человек — г****», — начала экс-невеста Тимати свой длинный пост.
«Филлеров, кстати, у меня в скулах нет, есть 0,5 в губах для увлажнения. Задницу накладную я, кстати, не ношу, зубы чищу регулярно, возможно, эта информация будет кому-то нужна», — ехидно отметила Алена.
Шишкова добавила, что, кто-кто, а Боня вообще не имеет права рассуждать о натуральной красоте: «Прежде чем человек заведет разговор о натуральности, он должен вытащить из себя: виниры, накладные волосы, филлеры, импланты, ботокс и тд. Тем более, если он решил рекламировать очередную фуфлодичь неизвестного происхождения».
Виктория отреагировала оперативно и через час выложила в Инстаграм архивные фотографии разных лет, чтобы доказать — она никогда не ложилась под нож хирурга.
«1996, 1998 и 1999 годы. К вопросу про мои операции. Собрала альбом из своих юных фото, тогда еще с кривыми зубами (они у меня всегда были белые и крупные, просто кривые), потом уже на фото с брекетами. Добавила школьное фото и фото мамы. Там видно, что зубы достались по наследству. Носик всегда был тоненький и маленький, просто тогда еще не умела пользоваться мимикой. Детские щеки ушли, стали видны черты лица. Кстати, мало кто знает, что у меня есть азиатские крови! Желтая кожа и высокие скулы как раз оттуда. Никаких вставных зубов, пластики носа и пристегнутых волос тут нет», — заявила Боня и отметила, что ей полностью передались мамины черты лица.
4 апреля 2020 · ·
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