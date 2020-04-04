Также Боня особо подчеркнула: «Я не стесняюсь показаться без макияжа и фильтров и горжусь своим возрастом. Мало того, выгляжу лучше, чем была в свои 25, и собираюсь так выглядеть еще очень долго! Я из тех девушек, кто верит, что красота должна быть естественной, природной, натуральной, и уход, соответственно, тоже. Пока все бегут колоть себе филлеры и ботокс, я ищу альтернативу в природе».

Шишкова в ответ на такие заявления опубликовала большой пост, в котором объяснила, что к чему. Причем она ни разу не написала имя Виктории, но по словам Алены было прекрасно понятно, к кому она обращается.