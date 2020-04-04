Алена Шишкова ответила на обвинения Виктории Бони в «раздутом лице»

Скандал между Викторией Боней и Аленой Шишковой продолжается. Экс-возлюбленная Тимати ответила на обвинения экс-участницы «Дома-2».

Пару дней назад Виктория Боня как бы ненавязчиво упомянула Алену Шишкову во время беседы с подписчиками и проехалась по ней бьюти-катком.

Телеведущая заявила, что она против пластики и уколов красоты, и посоветовала своим фолловерам не увлекаться этим, если они не хотят «в свои 27 выглядеть как Алена Шишкова, имея раздутое лицо и неестественную мимику».

Также Боня особо подчеркнула: «Я не стесняюсь показаться без макияжа и фильтров и горжусь своим возрастом. Мало того, выгляжу лучше, чем была в свои 25, и собираюсь так выглядеть еще очень долго! Я из тех девушек, кто верит, что красота должна быть естественной, природной, натуральной, и уход, соответственно, тоже. Пока все бегут колоть себе филлеры и ботокс, я ищу альтернативу в природе».

Шишкова в ответ на такие заявления опубликовала большой пост, в котором объяснила, что к чему. Причем она ни разу не написала имя Виктории, но по словам Алены было прекрасно понятно, к кому она обращается.

«Мне кажется, что если женщина рекламирует сыворотку из крови и регулярно принимает аяваску и другие запрещенные вещества — это свидетельствует о нарушениях психики. Если при этом она проходится по чьей-то внешности, руководствуясь неудачной фоткой, это свидетельствует о том, что она и как человек — г****», — начала экс-невеста Тимати свой длинный пост.

«Филлеров, кстати, у меня в скулах нет, есть 0,5 в губах для увлажнения. Задницу накладную я, кстати, не ношу, зубы чищу регулярно, возможно, эта информация будет кому-то нужна», — ехидно отметила Алена.

Шишкова добавила, что, кто-кто, а Боня вообще не имеет права рассуждать о натуральной красоте: «Прежде чем человек заведет разговор о натуральности, он должен вытащить из себя: виниры, накладные волосы, филлеры, импланты, ботокс и тд. Тем более, если он решил рекламировать очередную фуфлодичь неизвестного происхождения».

Виктория отреагировала оперативно и через час выложила в Инстаграм архивные фотографии разных лет, чтобы доказать — она никогда не ложилась под нож хирурга.

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Виктория Боня обвинила Алену Шишкову в злоупотреблении уколами красоты
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«1996, 1998 и 1999 годы. К вопросу про мои операции. Собрала альбом из своих юных фото, тогда еще с кривыми зубами (они у меня всегда были белые и крупные, просто кривые), потом уже на фото с брекетами. Добавила школьное фото и фото мамы. Там видно, что зубы достались по наследству. Носик всегда был тоненький и маленький, просто тогда еще не умела пользоваться мимикой. Детские щеки ушли, стали видны черты лица. Кстати, мало кто знает, что у меня есть азиатские крови! Желтая кожа и высокие скулы как раз оттуда. Никаких вставных зубов, пластики носа и пристегнутых волос тут нет», — заявила Боня и отметила, что ей полностью передались мамины черты лица. 

4 апреля 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

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  • Шишкова как и Самойлова и Погребняк до операции и после разные люди! Фейк одним словом. И у нее реально на некоторых фото лицо как пчелы покусали, видно сразу после уколов. Потом отечность спадает и она опять красота
  • Ну Алёна тоже хороша.. Могла б и промолчать, не опускаться до выяснения отношений .Типо ниже собственного достоинства. А по факту так много общего у них... Обе думали что родив ребенка от богатого известного мужчины на всю жизнь себя обеспечат..А если повезет -и замуж возьмут эти мужчины. Ага. Щас. Обе в пролете по всем фронтам. Только что Шишковы помоложе...
  • По-мимо носа, явно веки корректировала
  • Мне нравится Шишкова еще со времен до Тимати. Хорошая девка, без понтов, незлобливая. Улучшайзинг есть, но в меру, в жизни на фото других она вполне естественная. Фотошопит себя знатно, ну как и все. А Боня вообще в последнее время не совсем адекватна, наверное, сидит на чем-то, может успокоительные или еще что
  • у меня есть азиатские крови(с) очередной перл))))
  • Боня никогда не ложилась под нож хирурга, ахаахааааа, нос пятоком сам конечно стал маленьким и тоненьким, за счёт мимики. Ну зачем же такое откровенное вранье.
  • Боня такой же фейк как и Самойлова. Все у нее ненастоящее: И внешность, и неземные богатства, и многочисленные мужья. Явно что-то с психикой не в порядке, живет в какой-то параллельной реальности.
  • Кого Боня обмануть пытается? Полно старых фото и видео в сети с носом картофаном, выпирающими зубами. Изменила в себе поэтапно все что можно, но при этом кидается на других. А насчет того, что она и сейчас хорошо выглядит: видели мы тебя, Бонечка, у Малахова в прямом эфире)))
  • Ооо черным дырам скучно стало на карантине без выездов в Дубаи. Развлекаются перепалками в соцсетях
  • Еще грудь у Бони благодаря капусте выросла))))

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