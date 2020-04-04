Анастасия Заворотнюк впервые за долгое время лично вышла на связь

Случилось то, чего многие поклонники Анастасии Заворотнюк так давно ждали. Она сама вышла на связь в Инстаграме.

«Прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк наконец-то сама пообщалась в комментариях в Инстаграме. Актриса ответила на обращение Инны Михайловой, супруги любимого артиста всех женщин страны Стаса Михайлова. 

«Храни Господь», — написала Инна в официальном аккаунте, посвященном поддержке болеющей актрисы, в ответ на пост о дне рождения Анастасии.

«Инна, огромное спасибо вам и Стасу за внимание и такое теплое поздравление! Мне было очень приятно. Ваша Настя», — ответила Заворотнюк.

Анастасия Заворотнюк с дочерью Анной

Знаменитость, напомним, страдает от тяжелого недуга. По информации СМИ, она уже несколько месяцев борется с глиобластомой (самая агрессивная форма рака головного мозга) и перенесла уже две операции.

Семья Заворотнюк еще ни разу не называла официальный диагноз, ограничиваясь пространными заявлениями о том, что у Анастасии тяжелое заболевание, с которым она при поддержке семьи и друзей пытается справиться.

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По сообщению СМИ, у Анастасии Заворотнюк рак мозга
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Близкие артистки также не дают никаких подробностей о состоянии здоровья «няни». Они лишь опровергают информацию, которая появляется в СМИ. Возможно, если Анастасия сама вышла на связь, мы скоро узнаем, что же на самом деле с ней происходит?

4 апреля 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

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  • Трудно, но справляется. Дай бог здоровья.
  • Ибо коронавирус стал популярнее, чем Настя

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