Анастасия Заворотнюк впервые за долгое время лично вышла на связь

Знаменитость, напомним, страдает от тяжелого недуга. По информации СМИ, она уже несколько месяцев борется с глиобластомой (самая агрессивная форма рака головного мозга) и перенесла уже две операции.

Семья Заворотнюк еще ни разу не называла официальный диагноз, ограничиваясь пространными заявлениями о том, что у Анастасии тяжелое заболевание, с которым она при поддержке семьи и друзей пытается справиться.