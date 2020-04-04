Анастасия Заворотнюк впервые за долгое время лично вышла на связь

«Прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк наконец-то сама пообщалась в комментариях в Инстаграме. Актриса ответила на обращение Инны Михайловой, супруги любимого артиста всех женщин страны Стаса Михайлова.
«Храни Господь», — написала Инна в официальном аккаунте, посвященном поддержке болеющей актрисы, в ответ на пост о дне рождения Анастасии.
«Инна, огромное спасибо вам и Стасу за внимание и такое теплое поздравление! Мне было очень приятно. Ваша Настя», — ответила Заворотнюк.
Знаменитость, напомним, страдает от тяжелого недуга. По информации СМИ, она уже несколько месяцев борется с глиобластомой (самая агрессивная форма рака головного мозга) и перенесла уже две операции.
Семья Заворотнюк еще ни разу не называла официальный диагноз, ограничиваясь пространными заявлениями о том, что у Анастасии тяжелое заболевание, с которым она при поддержке семьи и друзей пытается справиться.
Близкие артистки также не дают никаких подробностей о состоянии здоровья «няни». Они лишь опровергают информацию, которая появляется в СМИ. Возможно, если Анастасия сама вышла на связь, мы скоро узнаем, что же на самом деле с ней происходит?
4 апреля 2020 · ·
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