Марат Башаров, который запомнился не только своими ролями в кино, но и буйным нравом, стал новым героем шоу Бориса Корчевникова «Судьба человека».
45-летний Марат откровенно рассказал о той самой ссоре с женой Елизаветой Шевырковой, которая привела к разводу. Бытовой конфликт, по словам Башарова, закончился рукоприкладством. «Я ее ударил перед этим... Был выпивши. Долго бегал за Лизой, просил прощения у нее, просил вернуться домой, но все было бесполезно. Она же верила в меня, а я опять наступил на эти грабли и потащил ее за собой в этот позор», — поведал Марат.
«Лиза меня подобрала, как гадкого котенка: отмыла, зализывала мои раны. Она мне очень помогла, ведь тогда от меня отвернулось огромное количество друзей. Потом она попала под мою горячую руку, и мы развелись», — заявил артист.
При всем этом он надеется, что 33-летняя Шевыркова сможет простить его и вернется: «Я люблю ее, и она меня любит. Мы продолжаем общаться, вместе отдыхаем, но я хочу вернуть ее, чтобы мы снова стали полноценной семьей. К сожалению, пока не выходит».
Правда, превентивных мер Башаров не предпринимает — он все так же продолжает пить. «Наверное, брошу, если Лиза вернется. Надо прекращать бухать! Надо уже сейчас пересматривать свое отношение к алкоголю. Мне не хочется одному дальше жить. Пока никого у меня нет. А ужас-то в том, что ты хочешь только Лизу! Думаю только о ней. Вижу ее родинку на лице, глаза, нос, губы... Начинаю понимать, что больше никогда не верну ее в свою жизнь», — невесело отметил актер.
4 апреля 2020 · ·
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