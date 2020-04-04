Марат Башаров, который запомнился не только своими ролями в кино, но и буйным нравом, стал новым героем шоу Бориса Корчевникова «Судьба человека».

45-летний Марат откровенно рассказал о той самой ссоре с женой Елизаветой Шевырковой, которая привела к разводу. Бытовой конфликт, по словам Башарова, закончился рукоприкладством. «Я ее ударил перед этим... Был выпивши. Долго бегал за Лизой, просил прощения у нее, просил вернуться домой, но все было бесполезно. Она же верила в меня, а я опять наступил на эти грабли и потащил ее за собой в этот позор», — поведал Марат.