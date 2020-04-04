«И она меня любит»: Марат Башаров хочет вернуть третью супругу, которой сломал нос

Марат Башаров все еще надеется воссоединиться с Елизаветой Шевырковой и снова завести с ней семью.

Елизавета Шевыркова и Марат Башаров

Марат Башаров, который запомнился не только своими ролями в кино, но и буйным нравом, стал новым героем шоу Бориса Корчевникова «Судьба человека».

45-летний Марат откровенно рассказал о той самой ссоре с женой Елизаветой Шевырковой, которая привела к разводу. Бытовой конфликт, по словам Башарова, закончился рукоприкладством. «Я ее ударил перед этим... Был выпивши. Долго бегал за Лизой, просил прощения у нее, просил вернуться домой, но все было бесполезно. Она же верила в меня, а я опять наступил на эти грабли и потащил ее за собой в этот позор», — поведал Марат. 

«Лиза меня подобрала, как гадкого котенка: отмыла, зализывала мои раны. Она мне очень помогла, ведь тогда от меня отвернулось огромное количество друзей. Потом она попала под мою горячую руку, и мы развелись», — заявил артист.

При всем этом он надеется, что 33-летняя Шевыркова сможет простить его и вернется: «Я люблю ее, и она меня любит. Мы продолжаем общаться, вместе отдыхаем, но я хочу вернуть ее, чтобы мы снова стали полноценной семьей. К сожалению, пока не выходит».

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В декабре 2018-го Марат Башаров избил Елизавету Шевыркову
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Правда, превентивных мер Башаров не предпринимает — он все так же продолжает пить. «Наверное, брошу, если Лиза вернется. Надо прекращать бухать! Надо уже сейчас пересматривать свое отношение к алкоголю. Мне не хочется одному дальше жить. Пока никого у меня нет. А ужас-то в том, что ты хочешь только Лизу! Думаю только о ней. Вижу ее родинку на лице, глаза, нос, губы... Начинаю понимать, что больше никогда не верну ее в свою жизнь», — невесело отметил актер.

4 апреля 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

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  • Ложные обещания зависимого чела
  • А ей не страшно с ним путешествовать? На отдыхе тоже может покалечить
  • Они отдыхать вместе ездят? Или он возит сына на отдых, а она едет за ними присматривать? В это я больше поверю.
  • Не вернётся ибо инвалидом останется .
  • Я не знаменита, не богата, но в его сторону даже не посмотрела бы. Очень некрасивый внешне, несексуальный, мерзкий, самовлюбленный пропащий алкоолик. Ладно Шевыркова, но что в нем могли найти Навка и Бутырская? Я никогда жизни не променяла бы красивого, талантливого, успешного, привлекательного Жулина на это недоразумение, которое использовало Навку и выбросило ее потом за ненадобностью.
  • Ей точно 33 ?
  • Если у нее нет мозгов,пусть возвращается ...он точно больше не будет.

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