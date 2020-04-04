47-летний Максим Виторган, видимо, устал слушать странные высказывания о коронавирусе и его божественном происхождении. А уж когда что-то подобное заявила его экс-супруга Ксения Собчак в своем Инстаграме, он не стерпел.

Телеведущая назвала то, сейчас происходит в мире в связи с распространением COVID-19, «усмешкой и злой иронией над человечеством». По словам экс-кандидата в президенты, раньше люди воевали и погибали героями, а теперь — кашляют и паникуют по этому поводу. Собчак уверена, что подобное можно объяснить презрением бога к людям.