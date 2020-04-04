47-летний Максим Виторган, видимо, устал слушать странные высказывания о коронавирусе и его божественном происхождении. А уж когда что-то подобное заявила его экс-супруга Ксения Собчак в своем Инстаграме, он не стерпел.
Телеведущая назвала то, сейчас происходит в мире в связи с распространением COVID-19, «усмешкой и злой иронией над человечеством». По словам экс-кандидата в президенты, раньше люди воевали и погибали героями, а теперь — кашляют и паникуют по этому поводу. Собчак уверена, что подобное можно объяснить презрением бога к людям.
Виторган не смог остаться в стороне и в комментариях заявил, что Ксения занимается, мягко говоря, информационным вредительством. «Пытаясь услышать, что хочет сказать бог, не веря в него и выдавая свою логику и умозаключения за его, люди сеют вражду, конфликты и мракобесие. Для этого занятия нужно слушать, молчать, и, главное, верить. Но тогда, наверное, и ретранслировать и трактовать не захочется», — написал Максим.
Актер назвал мысль о божественном презрении, высказанную своей бывшей возлюбленной, «красивой», но у него также появились к ней вопросы. «А нам известен какой-то описанный случай божественного презрения? Гнев — да. Милость — да. А вот: ''И выразил господь ему свое презрение, и дальше пошел...''? Было?» — поинтересовался Максим.
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4 апреля 2020 · ·
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