Союз 74-летнего Евгения Петросяна и 31-летней Татьяны Брухуновой многим не дает покоя, хотя в данном случае отношение публики основывается исключительно на слухах. Сначала — домыслы о предполагаемой квартире в подарок, затем — опровергнутые самой Татьяной «инсайдерские» сплетни о двух мифических колыбельках... Несмотря на то, что Евгений Ваганович и его спутница — люди воспитанные и сдержанные (а еще весьма скрытные), пользователи Сети с неиссякаемым рвением ищут поводы, чтобы излить на них свой негатив.
Не так давно артист и его помощница стали жертвами очередного скандального слуха. По неподтвержденной информации, которую подхватили многие отечественные СМИ, у Татьяны и Евгения Вагановича родился сын.
Разумеется, сама звездная пара не торопилась комментировать эти слухи. А 4 апреля Татьяна вышла в прямой эфир в Инстаграме и ответила на вопрос о рождении наследника. Девушка поведала, что считает подобное любопытство посторонних людей бестактным, мол, когда человек сочтет нужным рассказать о событиях, произошедших или не (!) произошедших в его семье, тогда он это и сделает. Как всегда безукоризненно вежливая, Татьяна четко и жестко поставила всех «интересующихся» на место. И поделом!
Фолловеры Брухуновой переживают из-за публикации в СМИ непроверенной информации. Они предложили девушке подать на горе-журналистов в суд. Однако на это Татьяна идти не хочет, ведь во время разбирательств пресса будет с удвоенной силой обнародовать все ее иски, заявления и слова. «Себе дороже». Так же считает и адвокат Сергей Жорин, являющийся близким другом Татьяны и Евгения Вагановича.
«Не хочу давать повод тварям глумиться над моей семьей <...> Их грязь на их руках, до меня она не долетает», — заявила Брухунова во время прямого эфира.
А чуть позже спутница Евгения Вагановича сравнила хейтеров с «грязными чушками на рынке». Метко!
Поклонники поддержали позицию Татьяны Брухуновой, которая, по собственному признанию, ежедневно получает в свой адрес от 50 до 100 писем с проклятьями, пожеланиями смерти и грубой критикой. По-хорошему завидуем психологической «броне» девушки и надеемся, что в скором времени атаки хейтеров прекратятся!
4 апреля 2020 · ·
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