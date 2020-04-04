Фолловеры Брухуновой переживают из-за публикации в СМИ непроверенной информации. Они предложили девушке подать на горе-журналистов в суд. Однако на это Татьяна идти не хочет, ведь во время разбирательств пресса будет с удвоенной силой обнародовать все ее иски, заявления и слова. «Себе дороже». Так же считает и адвокат Сергей Жорин, являющийся близким другом Татьяны и Евгения Вагановича.

«Не хочу давать повод тварям глумиться над моей семьей <...> Их грязь на их руках, до меня она не долетает», — заявила Брухунова во время прямого эфира.

А чуть позже спутница Евгения Вагановича сравнила хейтеров с «грязными чушками на рынке». Метко!