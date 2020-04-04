«Не хочу давать повод тварям глумиться над моей семьей»: Брухунова объяснила, почему не подпает в суд на СМИ за «слухи» о ней

Татьяна Брухунова в течение длительного времени подвергается нападкам не только пользователей Сети, но и представителей желтой прессы. Избранница Евгения Петросяна вышла на связь с фолловерами и поведала, почему не защищает свои права через суд. 

Союз 74-летнего Евгения Петросяна и 31-летней Татьяны Брухуновой многим не дает покоя, хотя в данном случае отношение публики основывается исключительно на слухах. Сначала — домыслы о предполагаемой квартире в подарок, затем — опровергнутые самой Татьяной «инсайдерские» сплетни о двух мифических колыбельках... Несмотря на то, что Евгений Ваганович и его спутница — люди воспитанные и сдержанные (а еще весьма скрытные), пользователи Сети с неиссякаемым рвением ищут поводы, чтобы излить на них свой негатив.

Не так давно артист и его помощница стали жертвами очередного скандального слуха. По неподтвержденной информации, которую подхватили многие отечественные СМИ, у Татьяны и Евгения Вагановича родился сын. 

Кадр из прямого эфира Татьяны Брухуновой в Инстаграме

Разумеется, сама звездная пара не торопилась комментировать эти слухи. А 4 апреля Татьяна вышла в прямой эфир в Инстаграме и ответила на вопрос о рождении наследника. Девушка поведала, что считает подобное любопытство посторонних людей бестактным, мол, когда человек сочтет нужным рассказать о событиях, произошедших или не (!) произошедших в его семье, тогда он это и сделает. Как всегда безукоризненно вежливая, Татьяна четко и жестко поставила всех «интересующихся» на место. И поделом!

Фолловеры Брухуновой переживают из-за публикации в СМИ непроверенной информации. Они предложили девушке подать на горе-журналистов в суд. Однако на это Татьяна идти не хочет, ведь во время разбирательств пресса будет с удвоенной силой обнародовать все ее иски, заявления и слова. «Себе дороже». Так же считает и адвокат Сергей Жорин, являющийся близким другом Татьяны и Евгения Вагановича.

«Не хочу давать повод тварям глумиться над моей семьей <...> Их грязь на их руках, до меня она не долетает», — заявила Брухунова во время прямого эфира.

А чуть позже спутница Евгения Вагановича сравнила хейтеров с «грязными чушками на рынке». Метко!

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Татьяна Брухунова часто выходит в прямые эфиры
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Поклонники поддержали позицию Татьяны Брухуновой, которая, по собственному признанию, ежедневно получает в свой адрес от 50 до 100 писем с проклятьями, пожеланиями смерти и грубой критикой. По-хорошему завидуем психологической «броне» девушки и надеемся, что в скором времени атаки хейтеров прекратятся!

4 апреля 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

1
под именем
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  • Какая же это неприятная дама с лицом бурундука.Как будто всем интересна её жизнь.Петросяна ждёт участь Джигарханяна,только ещё и алименты придётся платить,на которые эта мадам будет жить.

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