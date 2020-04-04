Алиса Юнусова сильно поранила ногу на беговой дорожке

Симона Юнусова недоглядела за внучкой, как результат — внушительная травма ноги.

На изоляции Симона Юнусова развлекает внучку Алису самыми разными способами. 4 апреля звездная бабушка опубликовала видео, на котором девочка устроила показательные выступления на беговой дорожке.

Однако, как написала мама Тимати, стоило ей отвернуться на две минуты, и уже произошел форс-мажор. Тренажер «зажал» ступню 6-летней Алисы, которая на беду сняла обувь.

«Вот, что произошло, когда вышла из ''зала в антракте''. Босая нога въехала внутрь дорожки. Теперь есть чем заняться — лечим», — рассказала Симона подписчикам.

Юнусова также отметила, что ее внучка очень стойко перенесла боль, немного поплакала и снова занялась своими делами. Видимо, травма оказалась не очень серьезной.

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Дочь Алены Шишковой и Тимати находится в самоизоляции вместе с бабушкой
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В комментариях фолловеры написали, что подобные беговые дорожки в принципе очень опасны для маленьких детей и чреваты травмами не только ног, но и головы, а также... выдранными волосами!

Многие подписчики даже раскритиковали Симону за то, что она позволила внучке возиться на тренажере, однако бабушка отметила, что предупреждала девочку о последствиях. В следующий раз Алиса будет умнее. «Самый лучший опыт — свой опыт. Теперь играем в доктора», — заявила Симона.

4 апреля 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

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  • Ни Алёна , ни её мама девочкой не занимаются , Алиса всё время с Симоной. Как у Симоны терпения хватает сутками играть с маленьким ребёнком, повезло Алёне, что такая бабушка попалась , моя свекровь - сюсю 5 мин и адью.
  • Что Юнусова делает в квартире у девочки? Сказано же, старым отдельно сидеть!
  • Да пипец полный. Алене вообще прозрением дочь ? Почему она не с ней?
  • И куда смотрела Симона, пока шестилетний ребенок вообще лез на беговую дорожку?
  • Какой то бесхозный ребёнок.Мамаша то чем на карантине занята?

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