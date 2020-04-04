Алиса Юнусова сильно поранила ногу на беговой дорожке

На изоляции Симона Юнусова развлекает внучку Алису самыми разными способами. 4 апреля звездная бабушка опубликовала видео, на котором девочка устроила показательные выступления на беговой дорожке.
Однако, как написала мама Тимати, стоило ей отвернуться на две минуты, и уже произошел форс-мажор. Тренажер «зажал» ступню 6-летней Алисы, которая на беду сняла обувь.
«Вот, что произошло, когда вышла из ''зала в антракте''. Босая нога въехала внутрь дорожки. Теперь есть чем заняться — лечим», — рассказала Симона подписчикам.
Юнусова также отметила, что ее внучка очень стойко перенесла боль, немного поплакала и снова занялась своими делами. Видимо, травма оказалась не очень серьезной.
В комментариях фолловеры написали, что подобные беговые дорожки в принципе очень опасны для маленьких детей и чреваты травмами не только ног, но и головы, а также... выдранными волосами!
Многие подписчики даже раскритиковали Симону за то, что она позволила внучке возиться на тренажере, однако бабушка отметила, что предупреждала девочку о последствиях. В следующий раз Алиса будет умнее. «Самый лучший опыт — свой опыт. Теперь играем в доктора», — заявила Симона.
4 апреля 2020 · ·
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