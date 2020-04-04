Алиса Юнусова сильно поранила ногу на беговой дорожке

В комментариях фолловеры написали, что подобные беговые дорожки в принципе очень опасны для маленьких детей и чреваты травмами не только ног, но и головы, а также... выдранными волосами!

Многие подписчики даже раскритиковали Симону за то, что она позволила внучке возиться на тренажере, однако бабушка отметила, что предупреждала девочку о последствиях. В следующий раз Алиса будет умнее. «Самый лучший опыт — свой опыт. Теперь играем в доктора», — заявила Симона.