Боня с дочерью извинились перед Шишковой, но по-прежнему считают ее лицо «пухлым»

Экс-участница «Дома-2» Виктория Боня решила извиниться перед Аленой Шишковой за сказанные якобы без злого умысла слова.

Виктория Боня

Скандал между двумя знаменитостями и не думает утихать. 4 апреля Виктория Боня сделала ответный ход и записала видео, на котором она извиняется перед Аленой Шишковой.

«Я хочу сказать, что, наверное,  не надо было комментировать на публику. Ни в коем случае не хотела тебя обидеть, Ален. Я всегда тебя считала привлекательной и красивой», — начала Боня, но внезапно в монолог вклинилась ее дочь Анджелина.

«Так что, Аленочка, прости нас, пожалуйста, моя мама не хотела тебя обидеть. Просто прокалывание — это не так уж красиво. У меня мама так сделала», — заявила девочка.

«Да, сделала и все себе испортила», — подтвердила Боня и сказала, что продемонстрировала дочери фотографию Шишковой. Анджелина нашла лицо Алены «пухлым», но отметила, что «это можно исправить».

Алена Шишкова

Виктория в итоге согласилась с наследницей в том, что самое главное — это красота души, а не лица, и отметила — перекидываться оскорблениями было совершенно необязательно.

Напомним, пару дней назад Боня заявила, что девушкам не стоит увлекаться филлерами, если они не хотят «в свои 27 выглядеть, как Алена Шишкова, имея раздутое лицо и неестественную мимику».

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Виктория Боня недавно отметила, что у Алены Шишковой раздувшееся лицо от филлеров
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Бывшая возлюбленная Тимати в опубликовала огромный пост, в котором написала, что у Виктории «нарушения в психике».

4 апреля 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

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  • Внимание ей нужно, но и за Хусю мстит. Уж больно он ее макнул на последок, а теперь Аленой восхищается.
  • Так не эти фото нужно было показывать, а скрины с эфира. Уж полюбовались бы на девушку Боню, 25 лет отроду. Она там такая страшная, фильты не помогают, только мордень вытянули.
  • Какая она этой соплячке Аленочка? Боня лучше бы воспитанием дочери занялась, совсем берегов девочка не видит, общается с посторонним взрослым человеком как с подружкой.
  • Какой там фесфитнес, упражния для глаз по Норбекову. Ничего же не знает и не умеет. На нее достаточно в инсте на видео посмотреть, на заплывшие глазки, морщинистый лобик, фингалы под глазами. Страшная она стала, это не рекламные фото подделывать фотошопом.
  • Для чего Пучерыжку-то втягивает, приучает к работе в инсте? С Лайки не дали развернуться, испугалась. Ребенок грязный, невоспитанный, уже ржет как Боня, аж давится до гланд. Мерзость!
  • Пиарится Боня, фейсфитнес свой раскручивает.
  • Дочь превращается в Боню.
  • Бориска подлизка)
  • Боня всячески пытается привлечь к себе внимание

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