Скандал между двумя знаменитостями и не думает утихать. 4 апреля Виктория Боня сделала ответный ход и записала видео, на котором она извиняется перед Аленой Шишковой.
«Я хочу сказать, что, наверное, не надо было комментировать на публику. Ни в коем случае не хотела тебя обидеть, Ален. Я всегда тебя считала привлекательной и красивой», — начала Боня, но внезапно в монолог вклинилась ее дочь Анджелина.
«Так что, Аленочка, прости нас, пожалуйста, моя мама не хотела тебя обидеть. Просто прокалывание — это не так уж красиво. У меня мама так сделала», — заявила девочка.
«Да, сделала и все себе испортила», — подтвердила Боня и сказала, что продемонстрировала дочери фотографию Шишковой. Анджелина нашла лицо Алены «пухлым», но отметила, что «это можно исправить».
Виктория в итоге согласилась с наследницей в том, что самое главное — это красота души, а не лица, и отметила — перекидываться оскорблениями было совершенно необязательно.
Напомним, пару дней назад Боня заявила, что девушкам не стоит увлекаться филлерами, если они не хотят «в свои 27 выглядеть, как Алена Шишкова, имея раздутое лицо и неестественную мимику».
Бывшая возлюбленная Тимати в опубликовала огромный пост, в котором написала, что у Виктории «нарушения в психике».
4 апреля 2020 · ·
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