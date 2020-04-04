Скандал между двумя знаменитостями и не думает утихать. 4 апреля Виктория Боня сделала ответный ход и записала видео, на котором она извиняется перед Аленой Шишковой.

«Я хочу сказать, что, наверное, не надо было комментировать на публику. Ни в коем случае не хотела тебя обидеть, Ален. Я всегда тебя считала привлекательной и красивой», — начала Боня, но внезапно в монолог вклинилась ее дочь Анджелина.

«Так что, Аленочка, прости нас, пожалуйста, моя мама не хотела тебя обидеть. Просто прокалывание — это не так уж красиво. У меня мама так сделала», — заявила девочка.

«Да, сделала и все себе испортила», — подтвердила Боня и сказала, что продемонстрировала дочери фотографию Шишковой. Анджелина нашла лицо Алены «пухлым», но отметила, что «это можно исправить».