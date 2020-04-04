4 апреля рэпер Гуф опубликовал видео, на котором видно, что он лежит под капельницей в медицинском учреждении. Музыкант находится в хорошем расположении духа — видимо, Алексей всерьез решил заняться своим здоровьем.
«Забрали меня в больничку. Все, ребят. Посмотрите на меня. Прежним вы меня уже не увидите, потому что Айза сделала свое дело. Сколько можно», — сказал Гуф в камеру.
«Айза, успокойся, пожалуйста. Все нормально. Объясните моей бывшей супруге, что все хорошо со мной. Я не болею ни коронавирусом, ничем. И с головой у меня все почти хорошо», — поведал артист.
Также Гуф, несмотря на недавний конфликт с Айзой, заявил, что до сих пор испытывает к ней чувства. «Передайте, что я очень ее люблю — и Сэма. Сэма люблю даже больше, чем ее», — сказал рэпер.
Он отметил, что испытывает глубокую привязанность и к Элвису, младшему сыну экс-супруги от Дмитрия Анохина, ведь это «тоже ребенок Айзы». А вот сам «Чуви» не любит Сэма, потому что это «сын Гуфа». Логика довольно специфическая.
Напомним, несколько дней назад в Сети разгорелся скандал после прямого эфира рэпера: в ролике его овчарка нападает на соседского лабрадора. Айза тогда попыталась защитить экс-супруга и сказала, что, если Гуф выходит в прямой эфир, значит, его пора лечить. Это очень не понравилось рэперу и он нагрубил Айзе в очередной онлайн-трансляции.
4 апреля 2020 · ·
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