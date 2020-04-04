«Айза, успокойся, пожалуйста. Все нормально. Объясните моей бывшей супруге, что все хорошо со мной. Я не болею ни коронавирусом, ничем. И с головой у меня все почти хорошо», — поведал артист.

Также Гуф, несмотря на недавний конфликт с Айзой, заявил, что до сих пор испытывает к ней чувства. «Передайте, что я очень ее люблю — и Сэма. Сэма люблю даже больше, чем ее», — сказал рэпер.



Он отметил, что испытывает глубокую привязанность и к Элвису, младшему сыну экс-супруги от Дмитрия Анохина, ведь это «тоже ребенок Айзы». А вот сам «Чуви» не любит Сэма, потому что это «сын Гуфа». Логика довольно специфическая.