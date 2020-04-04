«Айза все-таки сделала свое дело»: Гуф записал видео в больнице под капельницей

Гуф все же оказался в клинике, как и говорила ранее Айза. Рэпер записал из медицинского учреждения обращение к своим поклонникам.

4 апреля рэпер Гуф опубликовал видео, на котором видно, что он лежит под капельницей в медицинском учреждении. Музыкант находится в хорошем расположении духа — видимо, Алексей всерьез решил заняться своим здоровьем.

«Забрали меня в больничку. Все, ребят. Посмотрите на меня. Прежним вы меня уже не увидите, потому что Айза сделала свое дело. Сколько можно», — сказал Гуф в камеру. 

«Айза, успокойся, пожалуйста. Все нормально. Объясните моей бывшей супруге, что все хорошо со мной. Я не болею ни коронавирусом, ничем. И с головой у меня все почти хорошо», — поведал артист.

Также Гуф, несмотря на недавний конфликт с Айзой, заявил, что до сих пор испытывает к ней чувства. «Передайте, что я очень ее люблю — и Сэма. Сэма люблю даже больше, чем ее», — сказал рэпер.

Он отметил, что испытывает глубокую привязанность и к Элвису, младшему сыну экс-супруги от Дмитрия Анохина, ведь это «тоже ребенок Айзы». А вот сам «Чуви» не любит Сэма, потому что это «сын Гуфа». Логика довольно специфическая.

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Гуф попал в очередную передрягу
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Напомним, несколько дней назад в Сети разгорелся скандал после прямого эфира рэпера: в ролике его овчарка нападает на соседского лабрадора. Айза тогда попыталась защитить экс-супруга и сказала, что, если Гуф выходит в прямой эфир, значит, его пора лечить. Это очень не понравилось рэперу и он нагрубил Айзе в очередной онлайн-трансляции.

4 апреля 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

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  • Какой же он деградат. И сколько можно, woman, писать про таких личностей?
  • Вот что им не хватает... Зачем это всё- алкоголь, наркотики... Это же ад для семьи, любимых женщин, родителей! Мой муж может уйти в запой на неделю, он не агрессивен, но это ужасно, я терплю, не знаю зачем... Так хочется семьи нормальной...
  • Спорить готова, что Айза изначально сказала правду у себя в Инстаграм: его срочно отправили в клинику после гнусной истории с собаками.
  • Это вечная история одной больной любви. Она уже никогда от него не отделается.

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