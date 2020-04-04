Юлия Высоцкая уже много лет ведет шоу «Едим дома», в котором делится интересными рецептами самых разных блюд. На днях к ней обратились за экспертным мнением журналисты одного федерального телеканала и поинтересовались, что она может посоветовать готовить россиянам в период самоизоляции.

«Давайте посмеемся вместе. 16 лет выходит программа, которая так и называется — ''Едим дома''. Нет у меня каких-то рецептов исключительно из гречки, которые я могу посоветовать. Вообще мне кажется, что сейчас время поэкспериментировать, развивать в себе какие-то кулинарные не только навыки, но и вкусы. Попробовать что-то новое, кому-то похудеть, кому-то — усовершенствоваться», — отметила Юлия в шоу «Мне это нравится» на YouTube .