«Жду, когда накопится сила воли»: Юлия Высоцкая хочет голодать неделю в карантин

Супруга Андрея Кончаловского собирается с моральными силами, прежде чем сесть на жесткую голодовку на неделю.

Юлия Высоцкая уже много лет ведет шоу «Едим дома», в котором делится интересными рецептами самых разных блюд. На днях к ней обратились за экспертным мнением журналисты одного федерального телеканала и поинтересовались, что она может посоветовать готовить россиянам в период самоизоляции.

«Давайте посмеемся вместе. 16 лет выходит программа, которая так и называется — ''Едим дома''. Нет у меня каких-то рецептов исключительно из гречки, которые я могу посоветовать. Вообще мне кажется, что сейчас время поэкспериментировать, развивать в себе какие-то кулинарные не только навыки, но и вкусы. Попробовать что-то новое, кому-то похудеть, кому-то — усовершенствоваться», — отметила Юлия в шоу «Мне это нравится» на YouTube .

Высоцкая рассказала, что пытается развить в свои способности в грузинской кухне — после съемок она готовила сациви и перепелку («Кстати, неплохо получилось»).

Супруга Андрея Кончаловского отметила, что ее сейчас очень выручают заготовки — замороженное мясо, консервированные овощи, замороженные ягоды и фрукты. «Все идет в дело сейчас».

Однако Юлия хочет пойти дальше и сесть на голодовку. Недавно она выдержала без еды целых четыре дня, и после них телеведущая прекрасно себя чувствовала. А вот чтобы справиться с длительной голодовкой, дней 5-7, она собирается с силами. 

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Юлия Высоцкая родилась в городе Новочеркасск
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Также Юлия рассказала, что продолжает работать, несмотря на введенные меры по самоизоляции. «У меня контракт. И пока нас не закрыли на военное положение, у меня нет возможности контракт отменить. И я не хочу его отменять, потому что от меня зависит очень много людей. Пока есть эта возможность, мы будем снимать», — сообщила телеведущая.

4 апреля 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

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  • Моя подруга сходу голодала 28 дней без подготовок. Но у нее очень больной желудок, лечит его уже несколько лет в Германии и России. Голодовка - это ее просто последняя надежда. 14 дней она пила отвары из трав и воду, остальные 14 дней натуральные соки (это все с утверждения врача). У нее буквально вчера был последний день. Выдержила, довольная, но в плане здоровья трудно пока сказать, дальше будет видно. Есть же сила воли у людей. Я максимум полтора суток выдерживала.
  • Как это мерзко! Выглядит как издевательство над теми, кто самом деле не знает, что есть, так как на месяц остался без зарплаты. И об этой ситуации знают все в стране. Промолчала бы. Ни стыда, ни совести. Тьфу.
  • Как я ее понимаю.Практикую интервальное голодание,но все равно при малоподвижном образе жизни и ИГ не помогает.Решила поголодать(больше 4 дней не получалось) хотя бы 48 часов.Совет:если решите голодать,то никому не рассказывайте.Мужу говорю,что буду голодать.Его довод,что голодовка плохо повлияет на мой иммунитет,убил мое желание за 3 секунды))).Но я сдаваться не собираюсь!
  • Зачем??

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