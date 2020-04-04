Юлия Высоцкая уже много лет ведет шоу «Едим дома», в котором делится интересными рецептами самых разных блюд. На днях к ней обратились за экспертным мнением журналисты одного федерального телеканала и поинтересовались, что она может посоветовать готовить россиянам в период самоизоляции.
«Давайте посмеемся вместе. 16 лет выходит программа, которая так и называется — ''Едим дома''. Нет у меня каких-то рецептов исключительно из гречки, которые я могу посоветовать. Вообще мне кажется, что сейчас время поэкспериментировать, развивать в себе какие-то кулинарные не только навыки, но и вкусы. Попробовать что-то новое, кому-то похудеть, кому-то — усовершенствоваться», — отметила Юлия в шоу «Мне это нравится» на YouTube .
Высоцкая рассказала, что пытается развить в свои способности в грузинской кухне — после съемок она готовила сациви и перепелку («Кстати, неплохо получилось»).
Супруга Андрея Кончаловского отметила, что ее сейчас очень выручают заготовки — замороженное мясо, консервированные овощи, замороженные ягоды и фрукты. «Все идет в дело сейчас».
Однако Юлия хочет пойти дальше и сесть на голодовку. Недавно она выдержала без еды целых четыре дня, и после них телеведущая прекрасно себя чувствовала. А вот чтобы справиться с длительной голодовкой, дней 5-7, она собирается с силами.
Также Юлия рассказала, что продолжает работать, несмотря на введенные меры по самоизоляции. «У меня контракт. И пока нас не закрыли на военное положение, у меня нет возможности контракт отменить. И я не хочу его отменять, потому что от меня зависит очень много людей. Пока есть эта возможность, мы будем снимать», — сообщила телеведущая.
4 апреля 2020 · ·
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