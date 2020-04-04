«Я проживаю личный ад»: Оксане Самойловой не помогает даже психолог

Последние пару недель в Сети только и обсуждают, что коронавирусную инфекцию и расставание Оксаны Самойловой и Джигана. Никто не остался равнодушным к размолвке рэпера и его красавицы-жены. И если Джиган до последнего только и делал, что публиковал новые посты в Инстаграме и выходил в прямые эфиры, то многодетная мама предпочитала отмалчиваться. Впрочем, 4 апреля она вышла на связь и рассказала, как себя чувствует.

«Я работаю с психологом, мои детям нужен психолог. У моих детей уже никогда не будет нормальной семьи, вместо счастливого детства их маленькие головки забиты страшными мыслями, шоком и непониманием, в чем они виноваты. Мои обиды прожигают мне сердце, и я не могу их предъявить, потому что человек просто не в состоянии осознать реальность», — поделилась Оксана.