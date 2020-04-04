«Я проживаю личный ад»: Оксане Самойловой не помогает даже психолог

Сейчас Оксана Самойлова уже не так часто выходит на связь со своими фолловерами. Однако 4 апреля она все же поведала, как чувствует себя после новости о разводе.

Последние пару недель в Сети только и обсуждают, что коронавирусную инфекцию и расставание Оксаны Самойловой и Джигана. Никто не остался равнодушным к размолвке рэпера и его красавицы-жены. И если Джиган до последнего только и делал, что публиковал новые посты в Инстаграме и выходил в прямые эфиры, то многодетная мама предпочитала отмалчиваться. Впрочем, 4 апреля она вышла на связь и рассказала, как себя чувствует.

«Я работаю с психологом, мои детям нужен психолог. У моих детей уже никогда не будет нормальной семьи, вместо счастливого детства их маленькие головки забиты страшными мыслями, шоком и непониманием, в чем они виноваты. Мои обиды прожигают мне сердце, и я не могу их предъявить, потому что человек просто не в состоянии осознать реальность», — поделилась Оксана. 

«Я прокручиваю мысли по кругу в замкнутом пространстве, без возможности отвлечься. Я вижу, как мои дети молча просят о помощи, а я не могу им помочь, потому что я разбита на 1000 кусочков и мне самой нужна помощь. Я проживаю свой личный ад, но я знаю, что это закончится и нужно просто перетерпеть», — поведала Самойлова. 

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Оксана Самойлова подает на развод с Джиганом
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Пользователи Сети тут же откликнулись на послание бизнесвумен и попросили ее дать себе возможность отдохнуть и восстановиться. Надеемся, что в скором времени Оксана Самойлова сможет отпустить эту ситуацию, восстановит душевное равновесие и начнет жить заново — с Джиганом или без него. 

4 апреля 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

9
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  • Оксана все будет хорошо
  • Ведь нормально себя повела вначале. Молчала, а потом одним постом прокомментировала развод без особых деталей. А сейчас вот это нытье в стиле Дакоты и жены Прилучного к чему? Уже как-то недостойно это все начинает выглядеть. Надо остановиться Оксане и следить за языком.
  • Так. То есть, речь все-таки идет о травме, пережитой в первую очередь детьми. Что же там произошло? В голову лезут сплошные ужасы. "Идеальный папа" в белочке с ножом за семейством гонялся, приняв их за зеленых чертей? Или (страшно даже вообразить) кто-то из его дружков, тоже в соответствующем состоянии, приставал к девочкам?
  • Как страшно, когда бац и все рушится в одночасье.
  • Прямо вторая Дакота.Та тоже страдала и типа работала с психологом.А через полгода нашла нового мужика и теперь уверяет, что прошлое было всего лишь репетицией.
  • А что случилось на самом деле? Вскрылись измены?? Как у Дакоты? Все подружки начали рассказывать с кем Джиган спал на протяжении 10 лет?
  • Зачем она засоряла ум девушкам и девочкам? Жила сама в неведении и других туда же вводила.
  • Детей и впрямь очень жалко. От детских травм очень сложно восстановиться.
  • Держись Оксаночка! Всё пройдет..

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