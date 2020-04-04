«Я проживаю личный ад»: Оксане Самойловой не помогает даже психолог

Последние пару недель в Сети только и обсуждают, что коронавирусную инфекцию и расставание Оксаны Самойловой и Джигана. Никто не остался равнодушным к размолвке рэпера и его красавицы-жены. И если Джиган до последнего только и делал, что публиковал новые посты в Инстаграме и выходил в прямые эфиры, то многодетная мама предпочитала отмалчиваться. Впрочем, 4 апреля она вышла на связь и рассказала, как себя чувствует.
«Я работаю с психологом, мои детям нужен психолог. У моих детей уже никогда не будет нормальной семьи, вместо счастливого детства их маленькие головки забиты страшными мыслями, шоком и непониманием, в чем они виноваты. Мои обиды прожигают мне сердце, и я не могу их предъявить, потому что человек просто не в состоянии осознать реальность», — поделилась Оксана.
«Я прокручиваю мысли по кругу в замкнутом пространстве, без возможности отвлечься. Я вижу, как мои дети молча просят о помощи, а я не могу им помочь, потому что я разбита на 1000 кусочков и мне самой нужна помощь. Я проживаю свой личный ад, но я знаю, что это закончится и нужно просто перетерпеть», — поведала Самойлова.
Пользователи Сети тут же откликнулись на послание бизнесвумен и попросили ее дать себе возможность отдохнуть и восстановиться. Надеемся, что в скором времени Оксана Самойлова сможет отпустить эту ситуацию, восстановит душевное равновесие и начнет жить заново — с Джиганом или без него.
4 апреля 2020 · ·
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