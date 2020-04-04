Всего 4 731: в России зафиксировано еще 582 случая заражения коронавирусом

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По данным на 4 апреля, в России количество заболевших коронавирусом увеличилось на 582 человека за сутки. Итого общая цифра зараженных составляет 4 731 человек.

В Москве вирус обнаружили у 434 человек, всего в столице число заболевших достигло 3 357.

Умерло 11 пациентов с диагнозом коронавирус, причем одному из них было всего 34 года. За все время распространения инфекции скончалось 45 человек.

Режим самоизоляции, напомним, продлен до 30 апреля. До конца месяца не рекомендуется покидать свои квартиры. Можно выходить в ближайший магазин, аптеку, обращаться в медицинские учреждения за экстренной помощью и выгуливать домашних животных (не более 100 метров от дома).

В это же время более 35 (!) тысяч российских туристов не могут вернуться в страну. В ночь с 3 на 4 апреля Россия остановила все международные пассажирские авиарейсы, включая и те, которыми россияне возвращались домой.

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4 апреля 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

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  • За 2019 год в России умерло 1,83 млн человек
  • На 147 млн.жителей России это ни о чём... хватит панику сеять...
  • Последние 3-4 дня зараженных все меньше в России. Может нам удастся не распустить эту заразу

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