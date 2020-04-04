Всего 4 731: в России зафиксировано еще 582 случая заражения коронавирусом

По данным на 4 апреля, в России количество заболевших коронавирусом увеличилось на 582 человека за сутки. Итого общая цифра зараженных составляет 4 731 человек.

В Москве вирус обнаружили у 434 человек, всего в столице число заболевших достигло 3 357.

Умерло 11 пациентов с диагнозом коронавирус, причем одному из них было всего 34 года. За все время распространения инфекции скончалось 45 человек.