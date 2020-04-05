Сидя на изоляции, звезды, судя по всему, очень скучают. И чтобы хоть как-то разнообразить свои дни, они придумывают смешные (а иногда странные) занятия. Вот Ольга Бузова, например, пошутила по поводу своего особенного положения.
«Я беременна! Мы не можем это больше скрывать!» — подписала артистка фотографию, на которой, видимо, что-то подложила под платье, дабы создался эффект уже довольно внушительного живота.
Ольга обратилась к Давиду и очень непрозрачно намекнула: «Теперь ты обязан на мне жениться».
Манукян не растерялся и тут же сделал Бузовой предложение прямо там же, в комментариях к посту: «Выходи за меня». Интересно, это можно считать официальным предложением руки и сердца?
Хотя, впрочем, это уже не так и важно, ведь Ольга говорила, что они с Давидом уже разговаривали о свадьбе и планируют пожениться.
Более того, возлюбленные обсуждали и свою готовность стать родителями! Кажется, после тяжелого развода с Дмитрием Тарасовым Ольга все же нашла свою большую любовь и наконец-то обретет семейное счастье.
5 апреля 2020 · ·
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