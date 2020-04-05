Сидя на изоляции, звезды, судя по всему, очень скучают. И чтобы хоть как-то разнообразить свои дни, они придумывают смешные (а иногда странные) занятия. Вот Ольга Бузова, например, пошутила по поводу своего особенного положения.

«Я беременна! Мы не можем это больше скрывать!» — подписала артистка фотографию, на которой, видимо, что-то подложила под платье, дабы создался эффект уже довольно внушительного живота.