«Выходи за меня»: Давид Манукян сделал предложение Ольге Бузовой в соцсети

Свадьба Ольги Бузовой и Давида Манукяна явно не за горами. Не удивимся, если она состоится вскоре после того, как закончится режим самоизоляции.

Сидя на изоляции, звезды, судя по всему, очень скучают. И чтобы хоть как-то разнообразить свои дни, они придумывают смешные (а иногда странные) занятия. Вот Ольга Бузова, например, пошутила по поводу своего особенного положения.

«Я беременна! Мы не можем это больше скрывать!» — подписала артистка фотографию, на которой, видимо, что-то подложила под платье, дабы создался эффект уже довольно внушительного живота.

Ольга обратилась к Давиду и очень непрозрачно намекнула: «Теперь ты обязан на мне жениться».

Манукян не растерялся и тут же сделал Бузовой предложение прямо там же, в комментариях к посту: «Выходи за меня». Интересно, это можно считать официальным предложением руки и сердца?

Хотя, впрочем, это уже не так и важно, ведь Ольга говорила, что они с Давидом уже разговаривали о свадьбе и планируют пожениться. 

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Ольга Бузова нашла свою любовь
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Более того, возлюбленные обсуждали и свою готовность стать родителями! Кажется, после тяжелого развода с Дмитрием Тарасовым Ольга все же нашла свою большую любовь и наконец-то обретет семейное счастье.

5 апреля 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

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  • Горько!!!
  • Оля с Давидом очень хорошо смотрятся
  • Дай Бог, счастья им
  • Хочется посмотреть на свадьбу Бузеныша и Давы.
  • Вижу семейка уже тут беснуется.Жаба то давит
  • Вот это радость! Пойду напьюсь!
  • Люди веселятся как могут))
  • Пришла весна... Больные обострились... Давненько не было слышно об этой паре старых "молодоженов".
  • А Даве идет бритая голова.Парочка хорошая. Люблю за ними наблюдать
  • Где вы нашли унижение. Только в том что Оля прилепила беременный животик и написала, слова, продиктованные Давидом.Ведь это его задание, игра. Сама Оля никогда никого пузом в ЗАГс не затягивала.Так что не надо все переворачивать наизнанку

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