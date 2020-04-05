Во время самоизоляции каждый развлекает себя, как может. И звезды в том числе! Давид Манукян и Ольга Бузова, например, устроили в Инстаграме романтическую переписку, которая не снилась даже Ромео и Джульетте (возлюбленный певицы сделал ей предложение руки и сердца). А Марина Федункив стремительно похудела (и как ей это удалось?)

А вот 20-летняя дочь Ларисы Гузеевой занимается творчеством: она примеряет различные образы, продумывает макияж, подбирает аутфиты и делится результатами бьюти-экспериментов в своих соцсетях. И если телеведущая понимает и принимает преображения Ольги Бухаровой, то хейтеры — совсем наоборот. Вероятно, они настолько утомили и Ларису, и Лелю, что первой пришлось их основательно отчитать.