Во время самоизоляции каждый развлекает себя, как может. И звезды в том числе! Давид Манукян и Ольга Бузова, например, устроили в Инстаграме романтическую переписку, которая не снилась даже Ромео и Джульетте (возлюбленный певицы сделал ей предложение руки и сердца). А Марина Федункив стремительно похудела (и как ей это удалось?)
А вот 20-летняя дочь Ларисы Гузеевой занимается творчеством: она примеряет различные образы, продумывает макияж, подбирает аутфиты и делится результатами бьюти-экспериментов в своих соцсетях. И если телеведущая понимает и принимает преображения Ольги Бухаровой, то хейтеры — совсем наоборот. Вероятно, они настолько утомили и Ларису, и Лелю, что первой пришлось их основательно отчитать.
«Вот так творит моя дочь на карантине. Прошу прощения у моих дорогих подписчиков, что закрываю комментарии: слишком много расплодилось уродов, подожду, пока они самоубьются и захлебнутся в своем д****е и желчи», — эмоционально написала Гузеева и опубликовала видео с наследницей.
Отметим, что Леля за свои перевоплощения уже подвергалась атакам хейтеров. На Хэллоуин она продемонстрировала мрачный образ, который пришелся по нраву далеко не всем. «Позвольте себе не судить, не стучать клюкой об пол, а просто посмеяться и порадоваться. Лично я лучшего образа к этому дурацкому празднику не видела», — заявила тогда Гузеева.
5 апреля 2020 · ·
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