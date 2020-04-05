В конце марта Божена Рынска рассказала о том, что стала мамой. У светского хроникера при помощи суррогатной матери появилась дочь от покойного мужа Игоря Малашенко. Малышку назвали Женей.
«Я мечтала о маленькой копии Игоря — так и произошло: Игоревна так похожа на него! Такая же аккуратно-носатенькая. И взгляд у нее как у отца», — рассказывала Рынска изданию Hello!
5 апреля звездной наследнице исполнился месяц, и Божена объявила о своем маленьком, но таком важном празднике в Инстаграме.
«Одной девочке сегодня целый месяц. Женечка взрослеет на глазах. Очень ее любим. Характер золотой. Девуля спокойная. С днем рождения, Женюля!» — написала Рынска, выложив фото с красивыми яркими цветами.
В комментариях звездная мама принимает поздравления и делится некоторыми подробностями. Например, Божена заявила, что не рискнет выходить из дома вместе с дочкой даже для того, чтобы пройти стандартный осмотр у педиатра. А на вопрос, умеет ли Женя уже показывать язык, она ответила: «Да! Научилась». Шаловливая малышка подрастает у Рынской!
Напомним, в феврале 2019 года Игорь Малашенко, один из основателей телеканала НТВ, покончил с собой. 64-летний мужчина повесился на своей вилле в Испании.
В 1996 году Малашенко был главным советником избирательной кампании кандидата в президенты РФ Бориса Ельцина, а спустя 22 года возглавил предвыборный штаб Ксении Собчак, которая тоже баллотировалась в президенты.
5 апреля 2020 · ·
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