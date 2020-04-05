В комментариях звездная мама принимает поздравления и делится некоторыми подробностями. Например, Божена заявила, что не рискнет выходить из дома вместе с дочкой даже для того, чтобы пройти стандартный осмотр у педиатра. А на вопрос, умеет ли Женя уже показывать язык, она ответила: «Да! Научилась». Шаловливая малышка подрастает у Рынской!

Напомним, в феврале 2019 года Игорь Малашенко, один из основателей телеканала НТВ, покончил с собой. 64-летний мужчина повесился на своей вилле в Испании.