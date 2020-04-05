Виктория Лопырева и Игорь Булатов пережидают эпидемию коронавируса в Дубае вместе с сыном Марком. Однако карантин — это не повод отменять празднование дня рождения. Изменился лишь формат торжества.
Виктория устроила любимому мужу камерную вечеринку со свечами, шампанским, лепестками роз и лично приготовленными угощениями.
Лопырева украсила апартаменты шариками и приглушила свет, чтобы обстановка была еще более интимная. Девушка сделала для Булатова медовик, который украсила свечками и пластиковыми цифрами 37.
Кадрами со скромного романтичного торжества Виктория и Игорь поделились в своих соцсетях.
Мужчине сюрприз супруги явно пришелся по душе. Особенно его порадовал бассейн, в котором были разбросаны лепестки роз. Очень романтично!
Отметим, что уже на следующий день Виктория рассказала, что в Дубае ввели режим полного карантина. Теперь гражданам нельзя выходить из своих квартир.
5 апреля 2020 · ·
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