Лопырева украсила апартаменты шариками и приглушила свет, чтобы обстановка была еще более интимная. Девушка сделала для Булатова медовик, который украсила свечками и пластиковыми цифрами 37.

Кадрами со скромного романтичного торжества Виктория и Игорь поделились в своих соцсетях.