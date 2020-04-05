Торт испекла, лепестки разбросала: Лопырева устроила Булатову день рождения на карантине

Виктория Лопырева даже в условиях самоизоляции смогла порадовать своего любимого супруга в честь его дня рождения. О том, как прошла домашняя вечеринка, читайте в нашем материале. 

Виктория Лопырева и Игорь Булатов пережидают эпидемию коронавируса в Дубае вместе с сыном Марком. Однако карантин — это не повод отменять празднование дня рождения. Изменился лишь формат торжества.

Виктория устроила любимому мужу камерную вечеринку со свечами, шампанским, лепестками роз и лично приготовленными угощениями. 

Лопырева украсила апартаменты шариками и приглушила свет, чтобы обстановка была еще более интимная. Девушка сделала для Булатова медовик, который украсила свечками и пластиковыми цифрами 37.

Кадрами со скромного романтичного торжества Виктория и Игорь поделились в своих соцсетях.

Мужчине сюрприз супруги явно пришелся по душе. Особенно его порадовал бассейн, в котором были разбросаны лепестки роз. Очень романтично!

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Отметим, что уже на следующий день Виктория рассказала, что в Дубае ввели режим полного карантина. Теперь гражданам нельзя выходить из своих квартир.

5 апреля 2020 · Текст: · Фото:

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