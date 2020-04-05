Контрольный выстрел: Самойлова наконец отписалась от Джигана в Инстаграме

Кажется, все очень серьезно, и активность Оксаны Самойловой в Инстаграме это подтверждает. Бизнесвумен наконец отписалась от Джигана.

В век социальных сетей любое движение звезд тут же становится достоянием общественности. 5 апреля фанаты семьи Джигана заметили, что Оксана отписалась от будущего бывшего мужа в Инстаграме. А это уже считается серьезным шагом!

Звездная мама пока никак не прокомментировала случившееся, зато в развод Самойловой и Джигана вклинилась адвокат Катя Гордон. Она заявила, что, если инстадива попросит ее о помощи, она обязательно возьмется за это дело.

Однако, по словам Гордон, лишить родительских прав рэпера будет достаточно сложно. Необходимо убедить суд в том, что он наркозависим или опасен. «Мы с вами питаемся только обрывками информации, а Оксана сохраняет нейтралитет и говорит: ''Я помогу мужу''», — сказала Екатерина в беседе с корреспондентом «СтарХит».

Джиган также хранит молчание (причем уже несколько дней), но у него на это другое оправдание — он находится в рехабе. «Джиган в больничке», — заявил Гуф, приятель рэпера, в прямом эфире в Инстаграме.

...
Оксана Самойлова и Джиган были вместе 10 лет
1 из 8

Напомним, Самойлова на днях объявила, что подает на развод с Джиганом после 10 лет брака. В конце февраля Оксана родила четвертого ребенка — сына Давида.

5 апреля 2020 · Текст: · Фото:

Теги

Комментарии

4
под именем
  • Топ
  • Все комментарии
Показать сначала
  • Новые
  • Старые
  • Отписалась от будущего бывшего мужа))))
  • Прям кремень.
  • Живут в одном доме, а Инстаграм - показатель это да!
  • да уж ((( СИЛЬНЕЙШИЙ шаг ...прям таки ПОСТУПОК ) один вопрос : как все эти недозвёзды будут жить ,когда в один прекрасный момент весь их Инстаграм накроется медным тазом ???!!!

Любое воспроизведение материалов сайта без разрешения редакции воспрещается.

Copyright (с) 2016-2020 ООО «Хёрст Шкулёв Паблишинг»

Сетевое издание «WOMAN.RU» (Женщина.РУ)

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ №ФС77-65950, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10 июня 2016 года. 16+

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Хёрст Шкулёв Паблишинг»

Главный редактор: Воронова Ю. В.

Контактные данные редакции для государственных органов (в том числе, для Роскомнадзора):

Эл. почта: woman@woman.ru

телефон: +7(495) 633-5-633