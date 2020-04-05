Контрольный выстрел: Самойлова наконец отписалась от Джигана в Инстаграме

В век социальных сетей любое движение звезд тут же становится достоянием общественности. 5 апреля фанаты семьи Джигана заметили, что Оксана отписалась от будущего бывшего мужа в Инстаграме. А это уже считается серьезным шагом!

Звездная мама пока никак не прокомментировала случившееся, зато в развод Самойловой и Джигана вклинилась адвокат Катя Гордон. Она заявила, что, если инстадива попросит ее о помощи, она обязательно возьмется за это дело.