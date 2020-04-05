Контрольный выстрел: Самойлова наконец отписалась от Джигана в Инстаграме

В век социальных сетей любое движение звезд тут же становится достоянием общественности. 5 апреля фанаты семьи Джигана заметили, что Оксана отписалась от будущего бывшего мужа в Инстаграме. А это уже считается серьезным шагом!
Звездная мама пока никак не прокомментировала случившееся, зато в развод Самойловой и Джигана вклинилась адвокат Катя Гордон. Она заявила, что, если инстадива попросит ее о помощи, она обязательно возьмется за это дело.
Однако, по словам Гордон, лишить родительских прав рэпера будет достаточно сложно. Необходимо убедить суд в том, что он наркозависим или опасен. «Мы с вами питаемся только обрывками информации, а Оксана сохраняет нейтралитет и говорит: ''Я помогу мужу''», — сказала Екатерина в беседе с корреспондентом «СтарХит».
Джиган также хранит молчание (причем уже несколько дней), но у него на это другое оправдание — он находится в рехабе. «Джиган в больничке», — заявил Гуф, приятель рэпера, в прямом эфире в Инстаграме.
Напомним, Самойлова на днях объявила, что подает на развод с Джиганом после 10 лет брака. В конце февраля Оксана родила четвертого ребенка — сына Давида.
5 апреля 2020 · ·
Комментарии4