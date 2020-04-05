После смерти супруга блогер Екатерина Диденко стала часто задумываться о смерти и пришла к выводу, что хочет быть кремированной. Таким же способом был похоронен и ее муж Валентин.

В своем последнем посте в Инстаграме Екатерина перечислила причины, по которым мужчина предпочел после смерти предать свое тело огню. Среди них и дороговизна традиционных похорон, и нежелание того, чтобы существовало место, на которое бы приходили люди, чтобы плакать, и многие другие доводы.