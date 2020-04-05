После смерти супруга блогер Екатерина Диденко стала часто задумываться о смерти и пришла к выводу, что хочет быть кремированной. Таким же способом был похоронен и ее муж Валентин.
В своем последнем посте в Инстаграме Екатерина перечислила причины, по которым мужчина предпочел после смерти предать свое тело огню. Среди них и дороговизна традиционных похорон, и нежелание того, чтобы существовало место, на которое бы приходили люди, чтобы плакать, и многие другие доводы.
Екатерина согласна с мужем по всем пунктам, однако у нее есть еще одна причина, по которой она не хочет быть погребена.
«Я боюсь представить, что будет, если меня похоронят в землю. Кто-то будет приходить, брать землю, считая, что она вылечит от всех болезней. Кто-то будет хотеть разворотить могилу. Кто-то будет устраивать спиритические сеансы, пытаться поговорить со мной из рая или ада», — завила Екатерина.
В комментариях подписчики устроили дискуссию по поводу того, стоит ли кремировать людей. Многие отметили, что похороны в России действительно стоят серьезных денег, однако кто-то указал Екатерине на то, что предание тела огню — это неприемлемо для христиан.
Напомним, на вечеринке по случаю дня рождения Екатерины три человека скончались после того, как Валентин принес 25 кг сухого льда и высыпал их в бассейн.
5 апреля 2020 · ·
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