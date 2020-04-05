Елизавета II обратилась к нации четвертый раз за время правления

«Я надеюсь, что в будущем все смогут гордиться тем, как они ответили на этот вызов», — сказала Елизавета II.

«А те, кто придет после нас, будут говорить, что это поколение британцев было не менее сильным, чем все другие, и что такие отличительные черты, как самодисциплина, спокойная благожелательная твердость характера и сочувствие, все еще характеризуют эту страну», — отметила Ее Величество.

Период пандемии коронавируса, по словам Елизаветы II, стал «временем потрясений в жизни нашей страны». Потрясений, которые кому-то принесли горе, многим — финансовые трудности, «а всем нам — невероятные сложности в повседневной жизни».

Королева также поблагодарила всех медиков, помогающих бороться с инфекцией, и людей, которые соблюдают режим самоизоляции.