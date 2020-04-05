Елизавета II обратилась к нации четвертый раз за время правления

Королева Великобритании выступила перед гражданами и напомнила о важности самодисциплины в тяжелое для страны и мира время.

Ситуация с распространением коронавируса в Британии не улучшается. Количество летальных случаев выросло до 4 934, а всего зараженных — 47 806.

В связи с этим Елизавета II обратилась к нации по телевидению. Королева напомнила британцам о важности самодисциплины.

«Я надеюсь, что в будущем все смогут гордиться тем, как они ответили на этот вызов», — сказала Елизавета II.

«А те, кто придет после нас, будут говорить, что это поколение британцев было не менее сильным, чем все другие, и что такие отличительные черты, как самодисциплина, спокойная благожелательная твердость характера и сочувствие, все еще характеризуют эту страну», — отметила Ее Величество. 

Период пандемии коронавируса, по словам Елизаветы II, стал «временем потрясений в жизни нашей страны». Потрясений, которые кому-то принесли горе, многим — финансовые трудности, «а всем нам — невероятные сложности в повседневной жизни».

Королева также поблагодарила всех медиков, помогающих бороться с инфекцией, и людей, которые соблюдают режим самоизоляции.

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Королева Великобритании обратилась к нации
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Отметим, что это четвертый раз, когда Елизавета II обратилась к нации. Это происходит лишь в исключительных случаях. Ранее Ее Величество делала подобное в 1991 году после начала войны в Персидском заливе, в 1997 году после смерти принцессы Дианы и в 2002 году после смерти королевы-матери.

5 апреля 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

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  • Нетерпимые, замкнутые, очень громкие. Не самое лучшее впечатление от нации. Сдается, королева плохо понимает, что такое доброжелательность. От такой доброжелательности даже внук сбежал, и все строем ходят, боятся главную.
  • «спокойная благожелательная твердость характера»..... ээээ. Королева своего народа даже не знает. Бритиши признаны , как самые нежелательные, пьющие, орущие и агрессивные туристы в мире.

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