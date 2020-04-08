«Игривая и задиристая»: как ведет себя Кейт Миддлтон, когда ее никто не видит

Ни у кого не возникает сомнений, что 38-летняя Кейт Миддлтон сохраняет достоинство в любой ситуации. Герцогиня уже не раз доказывала, что способна подобающе представлять королевскую семью, а ее поклонники не перестают восхищаться ее манерами, отличным вкусом и спокойным нравом.
Впрочем, эксперты уверяют, что в редкие моменты, когда Миддлтон остается наедине с близкими, она показывает те стороны натуры, которые тщательно скрывает на людях, чтобы не нарушить строгий протокол.
По мнению журналистки Эмили Нэш, занимающейся королевской семьей в британском издании Hello!, настоящую Кейт можно увидеть, когда она общается с детьми или участвует в спортивных состязаниях вместе с принцем Уильямом.
Девушка обратила внимание на то, что во время светских приемов Кейт ведет себя максимально сдержанно. Предел эмоций, на которые мы можем рассчитывать, — выверенная улыбка и спокойный внимательный взгляд.
Впрочем, когда Кэтрин оказывается рядом с детьми, например, во время визита в детский сад или школу, то начинает раскрываться. Герцогиня забывает о протоколе, искренне смеется и много шутит.
Еще интересней наблюдать за преображением Миддлтон, когда дело доходит до спортивных игр. Супруга принца Уильяма, не стесняясь, демонстрирует свой дух соперничества и поражает поклонников своей богатой мимикой и внутренней свободой.
Нэш считает, что когда Кейт никто не видит, она становится куда более «игривой и даже задиристой».
8 апреля 2020 · ·
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