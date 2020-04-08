«Игривая и задиристая»: как ведет себя Кейт Миддлтон, когда ее никто не видит

Ни у кого не возникает сомнений, что 38-летняя Кейт Миддлтон сохраняет достоинство в любой ситуации. Герцогиня уже не раз доказывала, что способна подобающе представлять королевскую семью, а ее поклонники не перестают восхищаться ее манерами, отличным вкусом и спокойным нравом.

Впрочем, эксперты уверяют, что в редкие моменты, когда Миддлтон остается наедине с близкими, она показывает те стороны натуры, которые тщательно скрывает на людях, чтобы не нарушить строгий протокол.