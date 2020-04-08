«Игривая и задиристая»: как ведет себя Кейт Миддлтон, когда ее никто не видит

Герцогиня Кембриджская давно стала идеалом женственности и сдержанности, однако эксперты уверены, что наедине с близкими Кэтрин ведет себя не совсем так, как мы привыкли видеть.

Ни у кого не возникает сомнений, что 38-летняя Кейт Миддлтон сохраняет достоинство в любой ситуации. Герцогиня уже не раз доказывала, что способна подобающе представлять королевскую семью, а ее поклонники не перестают восхищаться ее манерами, отличным вкусом и спокойным нравом.

Впрочем, эксперты уверяют, что в редкие моменты, когда Миддлтон остается наедине с близкими, она показывает те стороны натуры, которые тщательно скрывает на людях, чтобы не нарушить строгий протокол.

По мнению журналистки Эмили Нэш, занимающейся королевской семьей в британском издании Hello!, настоящую Кейт можно увидеть, когда она общается с детьми или участвует в спортивных состязаниях вместе с принцем Уильямом.

Девушка обратила внимание на то, что во время светских приемов Кейт ведет себя максимально сдержанно. Предел эмоций, на которые мы можем рассчитывать, — выверенная улыбка и спокойный внимательный взгляд.

Впрочем, когда Кэтрин оказывается рядом с детьми, например, во время визита в детский сад или школу, то начинает раскрываться. Герцогиня забывает о протоколе, искренне смеется и много шутит.

Еще интересней наблюдать за преображением Миддлтон, когда дело доходит до спортивных игр. Супруга принца Уильяма, не стесняясь, демонстрирует свой дух соперничества и поражает поклонников своей богатой мимикой и внутренней свободой.

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Кейт Миддлтон становится другой, когда общается с детьми
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Нэш считает, что когда Кейт никто не видит, она становится куда более «игривой и даже задиристой». 

8 апреля 2020 · Текст: · Фото:

Комментарии

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  • Как про лошадь - игрива и задириста
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  • Взять спортсменку на роль той, которая обязана уметь вести беседу с политиками и гостями , не ограничиваясь пятью вызубренными однообразными словосочетаниями , была не лучшей идеет. Похоже на то, что действительно, у Уилла просто не было кандидатур, никто с ним не хочет быть рядом.
  • Она способна отжиматься и приседать. На этом все.
  • Вот уж точно, задира, ни с одной из девушек Гарри ужиться не смогла, а жену так вовсе демонстративно игнорировала. Своих друзей нет и чужих выживала.
  • Похоже, автор статьи не в курсе, что такое «задиристая». И это явно не комплимент. Это значит - склочная и затевающая ссоры.
  • именно такой она и является, настоящая зажигалочка) Благородная игривая и задиристая единорожка

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