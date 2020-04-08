Главный астролог страны снова вышла на связь и поведала о том, откуда взялась пандемия с точки зрения звезд. Так, по мнению Василисы, во всем виноваты затмения, которых на 2020 год выпало целых 7 штук.

«Затмения всегда разворачивают привычный ход событий (как общественных, так и личных) нежданным образом. Сметают и рушат наши планы», — пояснила знаменитость.