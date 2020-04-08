«Сметают и рушат наши планы»: Василиса Володина рассказала о череде явлений, повинных в бедах 2020 года

Василиса Володина рассказала, что мы успели пережить только 2 затмения, а их в этом году будет еще целых 5. Если коронавирус и поправки в Конституцию стали результатами первых двух, то что будет дальше?

Главный астролог страны снова вышла на связь и поведала о том, откуда взялась пандемия с точки зрения звезд. Так, по мнению Василисы, во всем виноваты затмения, которых на 2020 год выпало целых 7 штук.

«Затмения всегда разворачивают привычный ход событий (как общественных, так и личных) нежданным образом. Сметают и рушат наши планы», — пояснила знаменитость.

К 8 апреля мы преодолели только два затмения, а впереди нас ждут три летом (примерно в июне-июле) и еще два в конце осени и начале зимы.

«Мы еще с коронавирусом и поправками в Конституцию не разобрались (вирус — дитя солнечного затмения декабря-2019, а поправки — лунного январского), а до следующих затмений осталось меньше 2 месяцев. Чтобы нескучно жилось», — поделилась Володина.

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Василиса Володина опубликовала новые неутешительные прогнозы
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Все обсуждения коронавируса на форуме Woman.ru.

8 апреля 2020 · Текст: · Фото:

Комментарии

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  • Почему же в гороскопах людей не пишите,что все будут на самоизоляции?Никаких путешествий,свадеб,разводов?
  • Василису понесло в предсказания
  • На самом деле эпидемия коронавирусной пневмании уже была в ноябре, когда из-за неё на время закрыли несколько школ. Просто тогда это не было так масштабно. Уже тогда в новостях предупреждали, что, если её не начать вовремя лечить, то вплоть до летального исхода. Если повезёт, то останешься жить, но перезаражаешь кучу народа. Ну и, видимо, ещё не знали, что именно вызывает такую форму пневмании.
  • Ей помолчать выше сил. с детства люди знают, что период действия луны не более месяца. Коронавирус вызван аспектикой планет с куда более медленным оборотом. Таких неграмотных обзоров даж на ютюбе вряд ли сыщешь. то есть от слова совсем
  • Какие все предсказатели после того как! Уже лучше молчите.
  • Смешная...

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