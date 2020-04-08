Главный астролог страны снова вышла на связь и поведала о том, откуда взялась пандемия с точки зрения звезд. Так, по мнению Василисы, во всем виноваты затмения, которых на 2020 год выпало целых 7 штук.
«Затмения всегда разворачивают привычный ход событий (как общественных, так и личных) нежданным образом. Сметают и рушат наши планы», — пояснила знаменитость.
К 8 апреля мы преодолели только два затмения, а впереди нас ждут три летом (примерно в июне-июле) и еще два в конце осени и начале зимы.
«Мы еще с коронавирусом и поправками в Конституцию не разобрались (вирус — дитя солнечного затмения декабря-2019, а поправки — лунного январского), а до следующих затмений осталось меньше 2 месяцев. Чтобы нескучно жилось», — поделилась Володина.
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8 апреля 2020 · ·
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