«Дышать невозможно, жить не хотелось»: Иосиф Пригожин вспомнил, как переболел свиным гриппом, и дал свой прогноз по пандемии

Иосиф Пригожин стал новым гостем студии YouTube-шоу «Алена, блин!» и порассуждал на злободневные темы. 

51-летний продюсер высказал свое авторитетное мнение по поводу коронавируса. По словам Иосифа, COVID-19 — это искусственно выведенный вирус, который был создан и внедрен в Китай специально для решения политических проблем.

«Вы могли себе представить еще полгода назад, что страны и континенты будут территориально закрыты, что будут гибнуть люди? Это как чума, даже страшнее. Я мог себе такое представить», — заявил Пригожин.

Коронавирус влияет и на семью Иосифа. Самоизоляция дается ему и его супруге очень нелегко. «Сейчас Валерия вынуждена слышать все мои разговоры по телефону, она постоянно пытается вставить пять копеек. Если я эмоционально разговариваю, она спрашивает, кто звонит. Я говорю: ''Лера, пожалуйста!'' На что она отвечает, что таким злым меня должны увидеть люди», — рассказывает Пригожин.

«Если мы из-за коронавируса не разойдемся, это будет счастье!» — со смехом сказал Пригожин.

Прогнозы у продюсера невеселые. По его мнению, эпидемия и, соответственно, самоизоляция затянутся надолго: «Это история не на месяц и не на два. Это до конца года. Мы долго будем оправляться от этого. <...> До конца осени никто никуда не пойдет».

Также Пригожин вспомнил, как сам переболел вирусом — только не COVID-19, а свиным гриппом. Это случилось 9 лет назад.

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Иосиф Пригожин стал участником шоу «Алена, блин!»
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«Я лежал в Екатеринбургской областной больнице. Дышать невозможно, жить не хотелось, потому что мне было так тяжело. Я по-прежнему благодарю наших потрясающих врачей. У нас в областях есть потрясающие, достойные своей профессии врачи. <...> Я лежал в тяжелейшем состоянии, и они меня спасли. У меня было двустороннее воспаление легких, H1N1 вирус, свиной грипп», — рассказал Алене Жигаловой Пригожин.

9 апреля 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

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  • И он туда же, все кому не лень - есть у человека образование в этой области, нет ли, но все поголовно дают прогнозы. Срочно в шею всех экстрассенсов и гидромецентр, у нас новые прогнозёры появились, спрогнозируют всё шо угодно, лишь бы говорить
  • Зачем нагнетать? Моло ли кто чем когда-то переболел? Китайцы находились на карантине 87 дней и начали его, когда уже было много зараженных и смертность довольно большая. Сейчас восстанавливаются.
  • Он что её даже дома по псевдониму называет? Вся жизнь сплошной спектакль...

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