Прогнозы у продюсера невеселые. По его мнению, эпидемия и, соответственно, самоизоляция затянутся надолго: «Это история не на месяц и не на два. Это до конца года. Мы долго будем оправляться от этого. <...> До конца осени никто никуда не пойдет».

Также Пригожин вспомнил, как сам переболел вирусом — только не COVID-19, а свиным гриппом. Это случилось 9 лет назад.