51-летний продюсер высказал свое авторитетное мнение по поводу коронавируса. По словам Иосифа, COVID-19 — это искусственно выведенный вирус, который был создан и внедрен в Китай специально для решения политических проблем.
«Вы могли себе представить еще полгода назад, что страны и континенты будут территориально закрыты, что будут гибнуть люди? Это как чума, даже страшнее. Я мог себе такое представить», — заявил Пригожин.
Коронавирус влияет и на семью Иосифа. Самоизоляция дается ему и его супруге очень нелегко. «Сейчас Валерия вынуждена слышать все мои разговоры по телефону, она постоянно пытается вставить пять копеек. Если я эмоционально разговариваю, она спрашивает, кто звонит. Я говорю: ''Лера, пожалуйста!'' На что она отвечает, что таким злым меня должны увидеть люди», — рассказывает Пригожин.
«Если мы из-за коронавируса не разойдемся, это будет счастье!» — со смехом сказал Пригожин.
Прогнозы у продюсера невеселые. По его мнению, эпидемия и, соответственно, самоизоляция затянутся надолго: «Это история не на месяц и не на два. Это до конца года. Мы долго будем оправляться от этого. <...> До конца осени никто никуда не пойдет».
Также Пригожин вспомнил, как сам переболел вирусом — только не COVID-19, а свиным гриппом. Это случилось 9 лет назад.
«Я лежал в Екатеринбургской областной больнице. Дышать невозможно, жить не хотелось, потому что мне было так тяжело. Я по-прежнему благодарю наших потрясающих врачей. У нас в областях есть потрясающие, достойные своей профессии врачи. <...> Я лежал в тяжелейшем состоянии, и они меня спасли. У меня было двустороннее воспаление легких, H1N1 вирус, свиной грипп», — рассказал Алене Жигаловой Пригожин.
9 апреля 2020 · ·
Комментарии3