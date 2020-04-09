Анна Седокова намекнула на трения в отношениях с Янисом Тиммой

9 апреля Анна Седокова разместила новый пост в своем Инстаграме. В настоящее время и звезда, и ее возлюбленный Янис Тимма находятся на карантине. Совместное времяпрепровождение накладывает отпечаток на их отношения, о чем певица и порассуждала, как нам показалось, с легким флером печали.

«В самоизоляции и с любимыми сложно, я уж и не представляю, как с нелюбимыми. Наверное, хочется выть или прибить кого-то. Мы уже прошли 1 001 стадию. Раскрыли все секреты. Закрыли. Научились готовить коктейли, пока не научились после них затыкаться. Для нас двоих работа была не то что смысл жизни, а сама жизнь», — сообщила Анна.

По словам певицы, ее возлюбленный-баскетболист совсем заскучал, оставшись без любимого дела, которое приносило ему удовольствие и доход. «Вчера застала парня за... просмотром своих старых игр. Он спит с мячом, как в детстве, а мой мозг поломался и перестал выдавать идеи», — заметила певица.