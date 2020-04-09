Анна Седокова намекнула на трения в отношениях с Янисом Тиммой

Карантин стал настоящей проверкой для отношений Анны Седоковой и Яниса Тиммы. Певица признает: ей иногда приходится несладко.

Анна Седокова

9 апреля Анна Седокова разместила новый пост в своем Инстаграме. В настоящее время и звезда, и ее возлюбленный Янис Тимма находятся на карантине. Совместное времяпрепровождение накладывает отпечаток на их отношения, о чем певица и порассуждала, как нам показалось, с легким флером печали.

«В самоизоляции и с любимыми сложно, я уж и не представляю, как с нелюбимыми. Наверное, хочется выть или прибить кого-то. Мы уже прошли 1 001 стадию. Раскрыли все секреты. Закрыли. Научились готовить коктейли, пока не научились после них затыкаться. Для нас двоих работа была не то что смысл жизни, а сама жизнь», — сообщила Анна.

По словам певицы, ее возлюбленный-баскетболист совсем заскучал, оставшись без любимого дела, которое приносило ему удовольствие и доход. «Вчера застала парня за... просмотром своих старых игр. Он спит с мячом, как в детстве, а мой мозг поломался и перестал выдавать идеи», — заметила певица.

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Впрочем, Анна старается смотреть в будущее с оптимизмом. Она рассчитывает, что они с Янисом сумеют преодолеть любые житейские бури. «Но я надеюсь, что все это скоро закончится, а пока я пойду искать потерявшуюся себя в книгах и музыке и очень надеюсь, что за руку с тобой @janis.timma», — добавила звезда. В комментариях Тимма оставил своей избраннице несколько эмодзи-сердец, дав понять, что они справятся с любым кризисом.

9 апреля 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

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  • Утиные губы ее старят. Неужели она не видит?
  • Такое впечатление что у нее нет детей! У меня, вот, школьники...учимся с утра до вечера...плюс удаленка...скучать некогда)) А где ее дети-то? Сейчас няням не оставишь, в школе на продленке не забудешь? Аня, детьми займись в кой то веки, очень интересные люди, оказывается !!!
  • Ну так вэлком в семейную жизнь. А то вечеринки, работа, друзья, артефакты, час в день вместе и любовь. А 24/24 и оказывается, что и поговорить не о чем, и интересов общих никаких.
  • Этот Янис самоизолировался с Седоковой и, следовательно, она рядом круглосуточно? Блин, мужик, сочувствую, честно.
  • Они сидят в карантине на одной жилплощади? И Анины дети там же, надо полагать... детям сочувствую (

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