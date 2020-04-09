Гуф выложил фото из полицейского участка и «поблагодарил» за это зоозащитников

Судя по всему, защитникам прав животных все же удалось призвать рэпера к ответу после истории с нападением его собаки на соседскую.

Недавно Гуф оказался в центре скандала из-за прямого эфира в Инстаграме во время прогулки с собакой. Дело в том, что овчарка рэпера начала нападать на соседского лабрадора, и вместо того, чтобы разнять животных, он просто продолжал снимать и комментировать жестокую сцену.

Пользователей Сети не на шутку возмутило поведение рэпера. Зоозащитники решили всерьез взяться за это дело и добиться справедливости. Эксперты считают, что доказать факт натравливания практически невозможно, к тому же у соседей нет к Гуфу никаких претензий.

В вечер прямого эфира в полицию поступило больше 100 заявлений, и правоохранительные органы не в праве были их проигнорировать. Судя по всему, Гуфа пригласили на разговор в участок. 

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Гуфа пригласили в полицейский участок
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«Спасибо зоозащитникам за это», — саркастически подписал кадр рэпер. Многие подписчики поддержали Гуфа и пожелали ему «держаться».

9 апреля 2020 · Текст: · Фото:

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