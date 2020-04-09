Недавно Гуф оказался в центре скандала из-за прямого эфира в Инстаграме во время прогулки с собакой. Дело в том, что овчарка рэпера начала нападать на соседского лабрадора, и вместо того, чтобы разнять животных, он просто продолжал снимать и комментировать жестокую сцену.

Пользователей Сети не на шутку возмутило поведение рэпера. Зоозащитники решили всерьез взяться за это дело и добиться справедливости. Эксперты считают, что доказать факт натравливания практически невозможно, к тому же у соседей нет к Гуфу никаких претензий.