Недавно Гуф оказался в центре скандала из-за прямого эфира в Инстаграме во время прогулки с собакой. Дело в том, что овчарка рэпера начала нападать на соседского лабрадора, и вместо того, чтобы разнять животных, он просто продолжал снимать и комментировать жестокую сцену.
Пользователей Сети не на шутку возмутило поведение рэпера. Зоозащитники решили всерьез взяться за это дело и добиться справедливости. Эксперты считают, что доказать факт натравливания практически невозможно, к тому же у соседей нет к Гуфу никаких претензий.
В вечер прямого эфира в полицию поступило больше 100 заявлений, и правоохранительные органы не в праве были их проигнорировать. Судя по всему, Гуфа пригласили на разговор в участок.
«Спасибо зоозащитникам за это», — саркастически подписал кадр рэпер. Многие подписчики поддержали Гуфа и пожелали ему «держаться».
9 апреля 2020 · ·
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