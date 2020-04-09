Екатерина Диденко опубликовала результат теста на беременность

Екатерина Диденко использует любые инфоповоды и поднимает просмотры своей страницы. В погоне за популярностью «аптечный ревизорро» на днях сняла видео из ванной, где сделала тест на беременность.
В последнее время некоторые подписчики заподозрили, что Диденко ждет ребенка от покойного супруга. И написали ей об этом. Екатерина решила доказать обратное и устроила целый спектакль.
Блогерша сделала тест на беременность и оставила его на несколько минут. Затем она решила продемонстрировать результат и заметила, что на тесте... две полоски. После нескольких мгновений, заполненных мхатовскими паузами, выяснилось, что тест подменила ее беременная сестра.
Не знаем, насколько подписчики оценили этот театр одного актера, но Диденко опубликовала несколько сообщений, в которых фолловеры признавались, что действительно поверили в ее интересное положение.
9 апреля 2020 · ·
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