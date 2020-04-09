Екатерина Диденко опубликовала результат теста на беременность

Аптечный блогер мастерски использует для хайпа любой повод. На днях в Сети отчего-то заговорили о беременности Екатерины, и она решила сделать тест.

Екатерина Диденко использует любые инфоповоды и поднимает просмотры своей страницы. В погоне за популярностью «аптечный ревизорро» на днях сняла видео из ванной, где сделала тест на беременность.

В последнее время некоторые подписчики заподозрили, что Диденко ждет ребенка от покойного супруга. И написали ей об этом. Екатерина решила доказать обратное и устроила целый спектакль.

Блогерша сделала тест на беременность и оставила его на несколько минут. Затем она решила продемонстрировать результат и заметила, что на тесте... две полоски. После нескольких мгновений, заполненных мхатовскими паузами, выяснилось, что тест подменила ее беременная сестра.

...
Екатерина Диденко решила ответить на вопрос о своем интересном положении
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Не знаем, насколько подписчики оценили этот театр одного актера, но Диденко опубликовала несколько сообщений, в которых фолловеры признавались, что действительно поверили в ее интересное положение.

9 апреля 2020 · Текст: · Фото:

Комментарии

31
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  • Веселая вдова.. ))
  • Придурошная! Сколько она ещё будет пиариться? Задолбала уже! Шла бы работать! Лаботряска!
  • Неприятный человек.
  • Да, хватит её пиарить не будьте такими же конченоми
  • Да, хватит её пиарить , не будьте такими же конченоми
  • а она ещё не сдохла? ...
  • Идиотка.
  • Дура дурой....
  • Не может человек в здравом все такое вытворять. Наверное она чокнутая.
  • Вумен, вы больные эту идиотку из подворотни тупую и никакую публиковать как звезду? Это не звезда - это дерьмо.

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