Екатерина Диденко опубликовала результат теста на беременность

Екатерина Диденко использует любые инфоповоды и поднимает просмотры своей страницы. В погоне за популярностью «аптечный ревизорро» на днях сняла видео из ванной, где сделала тест на беременность.

В последнее время некоторые подписчики заподозрили, что Диденко ждет ребенка от покойного супруга. И написали ей об этом. Екатерина решила доказать обратное и устроила целый спектакль.