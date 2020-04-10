«Папа выкарабкался, поэтому я верила в свои силы»: дочь Владимира Левкина рассказала об онкологии

Недавно стало известно, что старшая дочь Владимира Левкина вот уже несколько месяцев борется с раком головного мозга. Несмотря на все трудности, наследница певца верит — все будет хорошо!

Виктория Левкина

На днях дочь экс-солиста группы «На-На» Владимира Левкина, 26-летняя Виктория, опубликовала в своем микроблоге ролик, в котором избавляется от длинных волос

Таким жестом девушка решила показать, что верит в победу над онкологией и ничего не боится. 

Левкина поведала, что незадолго до новогодних праздников врачи обнаружили у нее доброкачественную опухоль в головном мозге. Однако во время лечения оказалось, что девушка страдает от злокачественного образования...

Владимир Левкин

В такой сложный период Виктория нашла особую поддержку в лице отца. Дело в том, что в течение жизни Владимир дважды боролся с раком, с последней стадией в том числе.

«У папы было гораздо хуже. И когда ты понимаешь, что твой отец выкарабкался из намного более сложной истории, веришь в свои силы. Перед тобой живой пример того, что все будет хорошо. Мы с ним постоянно на связи», — поведала Левкина «СтарХиту»

Девушка рассказала, что легко приняла ситуацию и смирилась с тем, что ей придется лечь под нож и пережить длительное и очень сложное лечение. 

«Конечно, во многих моментах мне помогал психолог. Плюс я сама по второму образованию психолог-консультант, поэтому <выступаю> за подобную поддержку. В современном мире нужен человек, который может тебя эмоционально выровнять, и неважно, что происходит», — считает Виктория. 

По словам Левкиной, ее недуг сплотил семью — родители девушки развелись, когда она была совсем маленькой. 

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Виктория Левкина рассказала о борьбе с онкологией
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«Я очень переживала за маму и дедушку. Я ведь единственная дочь. Когда мама в первый раз уехала от меня из больницы, мне захотелось поделиться с друзьями, попрощаться. Но я старалась держаться и в какой-то момент поняла, что надо просто спокойно лечиться», — заключает Левкина. 

Пока девушка не знает, удалось ли ей победить рак. В мае врачи проведут обследование и заключат, здорова Виктория или пока еще нет. 

10 апреля 2020 · Текст: · Фото:

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