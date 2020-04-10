В такой сложный период Виктория нашла особую поддержку в лице отца. Дело в том, что в течение жизни Владимир дважды боролся с раком, с последней стадией в том числе.

«У папы было гораздо хуже. И когда ты понимаешь, что твой отец выкарабкался из намного более сложной истории, веришь в свои силы. Перед тобой живой пример того, что все будет хорошо. Мы с ним постоянно на связи», — поведала Левкина «СтарХиту».

Девушка рассказала, что легко приняла ситуацию и смирилась с тем, что ей придется лечь под нож и пережить длительное и очень сложное лечение.



«Конечно, во многих моментах мне помогал психолог. Плюс я сама по второму образованию психолог-консультант, поэтому <выступаю> за подобную поддержку. В современном мире нужен человек, который может тебя эмоционально выровнять, и неважно, что происходит», — считает Виктория.



По словам Левкиной, ее недуг сплотил семью — родители девушки развелись, когда она была совсем маленькой.

