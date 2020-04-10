На днях дочь экс-солиста группы «На-На» Владимира Левкина, 26-летняя Виктория, опубликовала в своем микроблоге ролик, в котором избавляется от длинных волос.
Таким жестом девушка решила показать, что верит в победу над онкологией и ничего не боится.
Левкина поведала, что незадолго до новогодних праздников врачи обнаружили у нее доброкачественную опухоль в головном мозге. Однако во время лечения оказалось, что девушка страдает от злокачественного образования...
В такой сложный период Виктория нашла особую поддержку в лице отца. Дело в том, что в течение жизни Владимир дважды боролся с раком, с последней стадией в том числе.
«У папы было гораздо хуже. И когда ты понимаешь, что твой отец выкарабкался из намного более сложной истории, веришь в свои силы. Перед тобой живой пример того, что все будет хорошо. Мы с ним постоянно на связи», — поведала Левкина «СтарХиту».
Девушка рассказала, что легко приняла ситуацию и смирилась с тем, что ей придется лечь под нож и пережить длительное и очень сложное лечение.
«Конечно, во многих моментах мне помогал психолог. Плюс я сама по второму образованию психолог-консультант, поэтому <выступаю> за подобную поддержку. В современном мире нужен человек, который может тебя эмоционально выровнять, и неважно, что происходит», — считает Виктория.
По словам Левкиной, ее недуг сплотил семью — родители девушки развелись, когда она была совсем маленькой.
«Я очень переживала за маму и дедушку. Я ведь единственная дочь. Когда мама в первый раз уехала от меня из больницы, мне захотелось поделиться с друзьями, попрощаться. Но я старалась держаться и в какой-то момент поняла, что надо просто спокойно лечиться», — заключает Левкина.
Пока девушка не знает, удалось ли ей победить рак. В мае врачи проведут обследование и заключат, здорова Виктория или пока еще нет.
10 апреля 2020 · ·
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