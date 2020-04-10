«Кровотечение и угроза выкидыша»: Воеводина вспомнила, как чуть не потеряла сына во время беременности

Оксана Воеводина не раз упоминала, какой сложной была ее беременность. Как оказалось, королева красоты могла и вовсе не стать мамой.

Оксана Воеводина
Оксана Воеводина с сыном

За первые месяцы жизни сына Леона Оксане Воеводиной пришлось пережить немало страданий. Все потому, что в это время молодая женщина разводилась с мужем, экс-королем Малайзии Мухаммадом V. 

Впрочем, еще во время беременности Оксана сталкивалась с проблемами, по части здоровья в том числе. 

В тот период Воеводина заметно поправилась и страдала от сильных отеков. На последних сроках знаменитость несколько раз попадала в больницу из-за осложнений, связанных с работой почек. 

Мало кто знал, что «Мисс Москва» понадобилась экстренная помощь медиков уже на первых неделях беременности.

Ничто не предвещало беды: Оксана гуляла по Москве вместе с братом и записывала шуточное видео для супруга.

«Помню, как на следующих день после съемок загремела в больницу, с кровотечением и угрозой выкидыша. Я тогда была беременна два месяца Леоном», — вспоминает Воеводина. 

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Оксана Воеводина растит маленького сына Леона
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Оксана не стала вдаваться в подробности случившегося и уж тем более рассказывать о том, какие действия предпринимал Мухаммад V, который в то время был вдали от жены. «Леон все пережил», — лишь кратко закончила свой рассказ молодая мама. 

10 апреля 2020 · Текст: · Фото:

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