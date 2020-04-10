За первые месяцы жизни сына Леона Оксане Воеводиной пришлось пережить немало страданий. Все потому, что в это время молодая женщина разводилась с мужем, экс-королем Малайзии Мухаммадом V.

Впрочем, еще во время беременности Оксана сталкивалась с проблемами, по части здоровья в том числе.

В тот период Воеводина заметно поправилась и страдала от сильных отеков. На последних сроках знаменитость несколько раз попадала в больницу из-за осложнений, связанных с работой почек.