За первые месяцы жизни сына Леона Оксане Воеводиной пришлось пережить немало страданий. Все потому, что в это время молодая женщина разводилась с мужем, экс-королем Малайзии Мухаммадом V.
Впрочем, еще во время беременности Оксана сталкивалась с проблемами, по части здоровья в том числе.
В тот период Воеводина заметно поправилась и страдала от сильных отеков. На последних сроках знаменитость несколько раз попадала в больницу из-за осложнений, связанных с работой почек.
Мало кто знал, что «Мисс Москва» понадобилась экстренная помощь медиков уже на первых неделях беременности.
Ничто не предвещало беды: Оксана гуляла по Москве вместе с братом и записывала шуточное видео для супруга.
«Помню, как на следующих день после съемок загремела в больницу, с кровотечением и угрозой выкидыша. Я тогда была беременна два месяца Леоном», — вспоминает Воеводина.
Оксана не стала вдаваться в подробности случившегося и уж тем более рассказывать о том, какие действия предпринимал Мухаммад V, который в то время был вдали от жены. «Леон все пережил», — лишь кратко закончила свой рассказ молодая мама.
10 апреля 2020 · ·
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