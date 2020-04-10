Недавно Алена Шишкова приоткрыла завесу тайны и пустила подписчиков в свою приватную личную жизнь. Экс-возлюбленная Тимати опубликовала в Инстаграме фото и видео, на которых запечатлен сюрприз, устроенный ее таинственным избранником.
Там было все — и шампанское, и свечи, и лепестки роз. А вот личность молодого человека, ухаживающего за Аленой, осталась загадкой. Однако интернет знает все.
На днях в Сети появилась информация, что молодым человеком Шишковой является Омид Тахмасеби из Турции.
Мужчина комментирует фотографии Алены в Инстаграме, а его собственные снимки, которые недавно появились в Инстаграме, сделаны в тех же местах, где была замечена модель.
Шишкова пока никак не прокомментировала информацию о своем новом мужчине. Однако она в принципе редко делится подробностями личной жизни, так что ждать откровений с ее стороны не приходится.
Напомним, Алена и Тимати вместе воспитывают 6-летнюю дочь Алису. Сейчас девочка живет с мамой рэпера. Вместе бабушка и внучка переживают период самоизоляции.
10 апреля 2020 · ·
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