Подписчики рассекретили горячего возлюбленного Алены Шишковой

Все тайное рано или поздно становится явным. Алена Шишкова тщательно охраняла свою личную жизнь, но пользователи Сети все равно смогли рассекретить ее загадочного возлюбленного.

Недавно Алена Шишкова приоткрыла завесу тайны и пустила подписчиков в свою приватную личную жизнь. Экс-возлюбленная Тимати опубликовала в Инстаграме фото и видео, на которых запечатлен сюрприз, устроенный ее таинственным избранником.

Там было все — и шампанское, и свечи, и лепестки роз. А вот личность молодого человека, ухаживающего за Аленой, осталась загадкой. Однако интернет знает все.

На днях в Сети появилась информация, что молодым человеком Шишковой является Омид Тахмасеби из Турции.

Мужчина комментирует фотографии Алены в Инстаграме, а его собственные снимки, которые недавно появились в Инстаграме, сделаны в тех же местах, где была замечена модель.

Шишкова пока никак не прокомментировала информацию о своем новом мужчине. Однако она в принципе редко делится подробностями личной жизни, так что ждать откровений с ее стороны не приходится.

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Личная жизнь Алены Шишковой окутана тайной
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Напомним, Алена и Тимати вместе воспитывают 6-летнюю дочь Алису. Сейчас девочка живет с мамой рэпера. Вместе бабушка и внучка переживают период самоизоляции.

10 апреля 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

2
под именем
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  • Красивый , но опять турок .. вот танки славянских девчонок на восток
  • Какая хрупкая

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