10 апреля Анна Седокова поделилась с поклонниками грустной новостью. Дело в том, что она уже давно борется с крапивницей. В марте неприятное заболевание вернулось на фоне стресса, и некоторое время после лечения все было хорошо, но не тут-то было. «Пришла опять», — грустно сказала певица, показав снимок, на котором лежит под капельницей.