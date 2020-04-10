«После капельницы становится лучше»: Анна Седокова показала пятна крапивницы на теле

Певица была очень расстроена тем, что крапивница вернулась. Анна показала красную сыпь, вновь появившуюся на теле.

Анна Седокова

10 апреля Анна Седокова поделилась с поклонниками грустной новостью. Дело в том, что она уже давно борется с крапивницей. В марте неприятное заболевание вернулось на фоне стресса, и некоторое время после лечения все было хорошо, но не тут-то было. «Пришла опять», — грустно сказала певица, показав снимок, на котором лежит под капельницей.

Когда Анне стало немного легче, она записала видео для поклонников и сообщила: «Ребят, она вернулась. Видите, какая я красивая опять». Седокова немного потянула ворот футболки и продемонстрировала красные пятна на шее. Впрочем, несмотря на ухудшение самочувствия, певица провела прямой эфир. Позднее Анна поблагодарила всех за пожелания скорейшего выздоровления.

«Спасибо всем за переживания. После капельницы становится чуть-чуть лучше»,  — успокоила встревоженных поклонников звезда.

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Анна Седокова страдает от крапивницы
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Напомним, в прошлый раз обострение заболевания у Седоковой произошло из-за перенесенного стресса. Однако причину волнения Анна тогда не назвала. Почему же теперь ей стало хуже? Некоторые предположили, что тревога могла быть вызвана трениями в отношениях с Янисом Тиммой. Певица намекала, что их роман проходит испытание из-за карантина.

10 апреля 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

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  • Крапивница... вообще-то такой болезни нет. Крапивница - это просто одно из внешних проявлений какого-то кожного заболевания или другой проблемы в организме. Где она лечится? Тут вообще-то полное обследование организма нужно, тем более, что не фига это пятно на руке на крапивницу не похоже. На псориаз - похоже, ну и еще могут быть варианты. Странно ее лечат, очень странно...
  • На псориаз похоже

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