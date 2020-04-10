10 апреля Анна Седокова поделилась с поклонниками грустной новостью. Дело в том, что она уже давно борется с крапивницей. В марте неприятное заболевание вернулось на фоне стресса, и некоторое время после лечения все было хорошо, но не тут-то было. «Пришла опять», — грустно сказала певица, показав снимок, на котором лежит под капельницей.
Когда Анне стало немного легче, она записала видео для поклонников и сообщила: «Ребят, она вернулась. Видите, какая я красивая опять». Седокова немного потянула ворот футболки и продемонстрировала красные пятна на шее. Впрочем, несмотря на ухудшение самочувствия, певица провела прямой эфир. Позднее Анна поблагодарила всех за пожелания скорейшего выздоровления.
«Спасибо всем за переживания. После капельницы становится чуть-чуть лучше», — успокоила встревоженных поклонников звезда.
Напомним, в прошлый раз обострение заболевания у Седоковой произошло из-за перенесенного стресса. Однако причину волнения Анна тогда не назвала. Почему же теперь ей стало хуже? Некоторые предположили, что тревога могла быть вызвана трениями в отношениях с Янисом Тиммой. Певица намекала, что их роман проходит испытание из-за карантина.
10 апреля 2020 · ·
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