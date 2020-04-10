11 января Ксения Пунтус стала знаменитой из-за несчастного случая, произошедшего в квартире внука Никиты Михалкова. История тут же обросла всевозможными слухами о том, что Андрей Баков мог вытолкнуть модель из окна, что Пунтус злоупотребляет запрещенными веществами и даже говорили, что это была попытка самоубийства.
Впрочем, когда модель пришла в себя, то объяснила, что инцидент произошел по чистой случайности, усталости и невнимательности, а претензий к Бакову у нее нет.
10 апреля девушка впервые показала шрамы и ссадины, которые остались у нее после падения с третьего этажа. «Птенчик», «Вы очень сильная», «Выздоравливай!», «Бедный малыш», — с сочувствием отозвались подписчики.
«Остались хорошие воспоминания о сильном сплочении близких», — призналась Ксения одной из подписчиц, намекая на то, что не делает из этого трагедии и двигается дальше.
10 апреля 2020 · ·
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