Ксения Пунтус, выпавшая из окна внука Никиты Михалкова, впервые показала полученные шрамы и ссадины

21-летняя модель, выпавшая из окна Андрея Бакова, снялась обнаженной и впервые показала, как выглядит ее тело после страшного инцидента, случившегося в январе этого года.

11 января Ксения Пунтус стала знаменитой из-за несчастного случая, произошедшего в квартире внука Никиты Михалкова. История тут же обросла всевозможными слухами о том, что Андрей Баков мог вытолкнуть модель из окна, что Пунтус злоупотребляет запрещенными веществами и даже говорили, что это была попытка самоубийства.

Впрочем, когда модель пришла в себя, то объяснила, что инцидент произошел по чистой случайности, усталости и невнимательности, а претензий к Бакову у нее нет.

10 апреля девушка впервые показала шрамы и ссадины, которые остались у нее после падения с третьего этажа. «Птенчик», «Вы очень сильная», «Выздоравливай!», «Бедный малыш», — с сочувствием отозвались подписчики.

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21-летняя модель показала, как выглядит ее тело после падения с 3-его этажа
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«Остались хорошие воспоминания о сильном сплочении близких», — призналась Ксения одной из подписчиц, намекая на то, что не делает из этого трагедии и двигается дальше.

10 апреля 2020 · Текст: · Фото:

Комментарии

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  • Карантин, самоизоляция и не чем себя занять? Подкачай свое тело сидя дома без упражнений, диет и химии. Убрать бока и пузо, накачать руки, пресс, спину и даже попу можно за неделю другую сидя дома и ничего не делая (исходя из личного опыта), это революция в спорте. вот сами почитайте ---- http://prees.2sms.ru
  • У нее шрамы от спиц.
  • Здоровья Ксении.
  • Странная все-таки это была история с ее падением ...
  • Такая хрупкая девушка. Хорошо, что осталась жива-здорова

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