11 января Ксения Пунтус стала знаменитой из-за несчастного случая, произошедшего в квартире внука Никиты Михалкова. История тут же обросла всевозможными слухами о том, что Андрей Баков мог вытолкнуть модель из окна, что Пунтус злоупотребляет запрещенными веществами и даже говорили, что это была попытка самоубийства.

Впрочем, когда модель пришла в себя, то объяснила, что инцидент произошел по чистой случайности, усталости и невнимательности, а претензий к Бакову у нее нет.