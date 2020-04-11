Ирина Безрукова принимает поздравления в честь дня рождения. 55-летняя актриса в Инстаграме рассказала, как относится к празднику и что для нее значит возраст.

«Пугает ли меня эта цифра? Нисколько. Я не выгляжу и не ощущаю себя на этот возраст», — заявила Безрукова. Красавица-актриса призналась, что полностью приняла и полюбила себя.