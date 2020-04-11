Ирина Безрукова принимает поздравления в честь дня рождения. 55-летняя актриса в Инстаграме рассказала, как относится к празднику и что для нее значит возраст.
«Пугает ли меня эта цифра? Нисколько. Я не выгляжу и не ощущаю себя на этот возраст», — заявила Безрукова. Красавица-актриса призналась, что полностью приняла и полюбила себя.
Поклонникам, желающим сделать ей приятное в день рождения, Ирина порекомендовала перевести любую сумму в любой благотворительный фонд.
На днях Безрукова дала интервью, в котором рассказала, что готовится написать мемуары, а также поделилась планами на день рождения. «Интересные мемуары у Андрона Кончаловского. Изучаю этот жанр неспроста: издатели предлагают написать книгу о своей жизни. И от подписчиков в соцсетях были пожелания. Хочу понять, как строятся мемуары, о чем люди хотят знать. Книгу же не для себя пишешь… А день рождения отмечу, уже очевидно, дома. Испеку или куплю торт», — поведала она «Вечерней Москве».
11 апреля 2020 · ·
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