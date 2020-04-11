«Не выгляжу и не ощущаю себя на этот возраст»: Ирина Безрукова отмечает 55-летие

11 апреля Ирине Безруковой исполнилось 55 лет. Актриса поделилась своими мыслями по поводу возраста и заявила, что совершенно его не ощущает ни внутренне, ни внешне.

Ирина Безрукова принимает поздравления в честь дня рождения. 55-летняя актриса в Инстаграме рассказала, как относится к празднику и что для нее значит возраст.

«Пугает ли меня эта цифра? Нисколько. Я не выгляжу и не ощущаю себя на этот возраст», — заявила Безрукова. Красавица-актриса призналась, что полностью приняла и полюбила себя. 

Поклонникам, желающим сделать ей приятное в день рождения, Ирина порекомендовала перевести любую сумму в любой благотворительный фонд.

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Ирине Безруковой исполнилось 55 лет
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На днях Безрукова дала интервью, в котором рассказала, что готовится написать мемуары, а также поделилась планами на день рождения. «Интересные мемуары у Андрона Кончаловского. Изучаю этот жанр неспроста: издатели предлагают написать книгу о своей жизни. И от подписчиков в соцсетях были пожелания. Хочу понять, как строятся мемуары, о чем люди хотят знать. Книгу же не для себя пишешь… А день рождения отмечу, уже очевидно, дома. Испеку или куплю торт», — поведала она «Вечерней Москве».

11 апреля 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

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  • Надо было давно уходить от Безрукова,а не растворяться в нем.. Может встретила бы достойного мужчину .
  • Началось... Комменты от неухоженгых завистливых теток "Выглядит на свой возраст..."Видела Ирину в жизни, она дец,твительно очень красивая женщина и выглядит очень хорошо. Большинство среднестатистических женщин в этом возрасте выглядят как помесь ***** и медузы.
  • НУ КОГДА ДЕНЕГ НЕМЕРЯНО, ТО ПОЧЕМУ ЕЙ В 55 НЕ ВЫГЛЯДЕТЬ НА 12 ЛЕТ.
  • Я о ней узнала только после их развода. И где она была все это время?
  • Скажите,пожалуйста,как должна выглядеть женщина в 55 лет? Каждая девушка и женщина в 25,35,40,55 лет пишут: " Я не выгляжу на свой возраст".Где норма? Где идеал? Надо посчитать количество морщинок что-ли или как?
  • Красивая женщина, но какая то неинтересная и пресная. Пусть будет счастлива, все таки многое пережила
  • Вот кстати многие звезды говорят сейчас об эйджизме - дискриминации женщин 40+. Только я заметила, что основной их посыл - это то, что они не бабки, т.к. не выглядят на этот возраст. А бороться против эйджизма - это совсем другое. Это позволять женщине выглядеть и на свой возраст, и старше. Женщина от этого хуже не становится. Надо уважать любой возраст, все, как говорится, там будем (если повезет). Так что хвалиться, что ты не выглядишь на 55 - это не вежливо по отношению к другим женщинам, которые выглядят на 55. И это как раз проявление эйджизма. Надеюсь, кто-то из звезд это прочитает, особенно Светлана Бондарчук.
  • Выглядит, конечно, отменно. Но она только внешностью и занимается, никакой деятельности и творческих достижений у неё нет. Если бы она что-то полезное делала по-другому бы и сама воспринималась.
  • С Днем рождения, Ирина!
  • Пфф, с адской ретушью и в 80 лет можно выглядеть на 25. А что за фигурой следит и не разжирается - молодец!

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